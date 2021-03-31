善明邨老翁月初倒斃屍臭未散　房署木板封門無效　鄰居飽受困擾

撰文： 黃廸雯 陳諾希 最後更新日期： 2021-03-31 15:50

本月初，將軍澳善明邨善智樓中層一單位傳出惡臭，揭發一名八旬獨居老翁倒斃家中。人員雖然將遺體搬離單位，並派清潔工到上址清潔，惟屍臭味至今仍久久不散。附近鄰居飽受困擾，有人日日在走廊燒香辟屍臭，有人難忍惡臭索性搬走兩星期避難。房屋署其後索性派員用木板圍封單位，惜效果亦不大。有鄰居引述指警方稱仍在調查事主死因，故單位未能解封。 至今午警方聯同房屋署、社署及清潔工等，拆開涉事單位木板並清潔。西貢區議員方國珊指，目前警方已解封單位，惟多方面仍未能接觸到死者家屬，只能作簡單清潔。警方回覆查詢時，未有回應目前案件的調查進度，僅表示在完成相關工作後，會將單位交還相關部門處理。

房署派員到涉案單位清潔，其後索性用木板圍封單位，但至今仍傳出陣陣屍臭味。（陳諾希攝）

本月9日，善明邨善智樓中層一名獨居老翁倒斃家中，其後單位傳出惡臭，鄰居通知保安報警。消防人員破門後發現一名80歲男子倒臥在單位內。該名男子被證實現場死亡，警方在現場沒有檢獲遺書。案件列作「屍體發現」。

人員搬走遺體後，曾燒香及噴曬空氣清新劑，惟相信死者死去一段時間，屍臭仍未能消散。住戶遂向房屋署求助，署方派員到涉案單位清潔，其後索性用木板圍封單位，但至今仍傳出陣陣屍臭味。

鄰居難忍惡臭 搬離單位兩星期

事發單位鄰居王小姐指，過去兩星期因難忍惡臭，遂決定搬出去短暫，「太大陣味啦，瞓唔到」，但其後房屋署人員以木板圍封單位大門。王小姐坦言封板後異味確實減少，於是昨日搬回家，但她亦會用膠紙封住門隙，以防臭味攻入屋內。她認為要盡快將涉事單位內的傢俬搬走，才可以完全解決問題。

區先生日日在走廊點香辟除臭味。（陳諾希攝）

警方仍調查案件 單位未徹底清潔令住戶不滿



另一住戶區先生亦指，近月聞到涉事單位傳出陣陣惡臭，令他無法入眠。惟警方曾稱案件調查完畢前，單位仍要保持原狀。而區先生唯有日日在走廊點香辟除臭味。另有住戶透露，警方指仍在調查事主死因，單位未能解封作徹底清潔及消毒。有鄰居大為不滿，認為警方做事緩慢。

至今午警方聯同房屋署、社署及清潔工等，到涉事單位拆開木板。人員穿上保護衣，簡單執拾單位並作清潔。西貢區議員方國珊指，目前警方已解封單位，惟多方面仍未能接觸到死者家屬，只能作簡單清潔及消毒，暫時解決臭味問題。

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死者家人疑身處內地 房屋署未能接觸

方國珊指，事後房屋署曾派清潔工到涉案單位清潔，惟惡臭難頂，清潔工亦叫苦連天，「佢哋都好唔開心」。她指，根據房屋署資料，涉案單位另有兩名家屬登記，惟懷疑對方身處內地，「屋企人過咗身，佢哋都不聞不問，內地都可以打電話黎交代」。她表示，房屋署未能成功接觸死者家屬，住戶得悉最新情況後，斥責對方不負責任。

警方發言人表示，對每宗個案均會根據實際情況，按既定程序處理，未有回應目前案件的調查進度。僅指先後於3月12日及18日收到相關部門通知相關單位傳出惡臭，已即時採取行動，相關部門已於15日及19日完成有關單位的清潔工作。警方將在完成相關工作後，將單位交還相關部門處理。