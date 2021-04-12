兒童醫院對開公園多「外來人」惹爭議　病童家長：唔應該宣傳

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-12 18:11

鄰近香港兒童醫院啟德海濱長廊的兒童遊樂場於今年2月中開放，設施新穎加上在KOL（Key Opinion Leader）推介下，近日吸引不少家長帶同小朋友到訪。惟情況在網上惹起爭議，有網民認為，應顧及附近住院小孩的感受，不鼓勵市民前往。有區議員則認為該處的交通配套未及完善，擔心突然有太多市民前往該遊樂場，變相增加交通負荷，建議家長可考慮帶小孩到附近的啟德郵輪碼頭「放電」。

鄰近香港兒童醫院啟德海濱長廊的兒童遊樂場於今年2月中開放，設施新穎加上在KOL（Key Opinion Leader）推介下，近日吸引不少家長帶同小朋友到訪。（曾鳳婷攝）

啟德海濱長廊的兒童遊樂場開放約兩個月，由於設施新穎，加上曾有KOL發帖宣傳，吸引不少家長特意帶同年幼子女到場遊玩，每逢假日更見熱鬧。早前有網民在社交媒體表示，遊樂場鄰近香港兒童醫院，病童只能隔着玻璃看其他小孩遊樂，或許會感到難受，而小孩玩樂時發出的聲浪亦有機會影響病童休息，故認為不應大肆宣傳，避免影響病童生活。

帖文引起熱議，有病童家長在網上表示，不介意外人前往該遊樂場遊玩，但同意不應宣傳。另有家長在網上指出，會提醒小孩遊玩時盡量收細音量，不影響他人。

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今日（12日），香港01記者到兒童遊樂場視察，雖然已過了假日高峰，但現場仍有十多名小孩遊玩。遊樂設備中以火箭造型的滑梯最受歡迎，令在場不少小朋友爭先恐後。

病童家長稱使用權利不應「一刀切」

育有一女的羅太表示，今日因帶女兒前來醫院覆診，故順手帶她來公園「放電」。對於近日使用公園權利引起的爭議，她表示難以估計病童及其家長的想法，認為不應以偏概全。羅太指其女兒曾經入住兒童醫院，雖然隨着玻璃觀看其他小朋友玩樂難免會產生負面感受，但同時可令病童期待自己能快點痊癒，日後到公園玩耍。故羅太認為使用公園的權利不應「一刀切」，「外來人都可以用個公園，只係唔應該宣傳」。

在九龍區居住的鄧太坦言自己透過網上資訊得知該處有遊樂場，認為新設施十分吸引，故今日特意帶小朋友前來遊玩。她認為公園是公眾地方，如不善用反變浪費，故認為其他小朋友亦可到場遊玩。鄧太表示，理解附近的住院病童或會有負面感受，故希望大家能互相遷就，例如在公園玩樂的人應盡量收細聲浪，不應打擾病童休養。

區議員稱交通配套不完善 憂影響有需要人士

當區區議員張景勛坦言，對有大批市民前往該遊樂場感到擔心。他表示，前往兒童醫院的交通配套不太完善，依賴小巴進出，班次亦不算頻密，突然有大批市民到訪，擔心影響真正有需要的市民，例如帶小朋友覆診的家長乘車情況。他認為即使市民選擇駕車前往該處，亦會衍生其他問題，因附近車位有限，容易出現違泊。

張景勛指，新遊樂場吸引一大群人到訪，難免打擾到附近病童休養，以及影響他們的情緒。他呼籲家長減少帶小朋友前往，建議市民若想帶小朋友「放電」，附近的啟德郵輪碼頭亦不失為一個好選擇，「嗰度有大草地，又可以帶寵物。因為地方大，會比較安全同理想」。

康樂及文化事務署回覆查詢指，啟德海濱長廊的兒童遊樂場於2月中啟用，24小時對外開放，其使用條件和其他公園看齊。對於防疫，署方則指出，會提醒進入場所市民要做好清潔，如有呼吸道道病徵就不應進入。署方亦指會加強場地清潔，呼籲市民應遵守599G及599I規定，並在場所內戴好口罩。

兒童醫院稱有復康花園供病童使用 不對外開放

香港兒童醫院回覆查詢時則表示，醫院對開的一段啟德海濱長廊屬於政府公共設施，並非醫院範圍。至於醫院A座與B座之間的「中央復康花園」則屬於醫院範圍，供院內病童使用，並不對外開放。現場設有鐵閘，分隔花園與周邊位置，公眾人士只可利用花園旁的通道前往海濱長廊。如無實際需要（如覆診、獲恩恤安排陪伴住院病童、工作相關原因等）的公眾人士，不應進入醫院其他地方（包括花園及室內）。此外，院內設有病人資源中心及病房活動室等休憩設施，供臨床情況合適的門診及住院病童使用。

院方強調，基於疫情下的感染控制措施，有關設施現正關閉。院方會因應疫情發展，決定何時重開設施。為照顧病童需要，院方在疫情期間一直盡量為他們安排符合感染控制措施的活動，包括派發禮物包、播放由非政府機構伙伴製作的錄像／網上節目，及節日慶祝活動等。