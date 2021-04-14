全球義工月｜機構推義工服務時數「變錢」　助NGO籌款回饋社會

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-14 16:48

4月是全球義工月，有機構推出籌款活動，助非牟利機構（NGO）籌款。義工能以自己的義工時數換取配對捐款，為自己所選NGO籌款，亦能換取參與其他體驗活動。

慈善機構Time Auction去年推出技能義工配對平台，提供誘因鼓勵青年人參與社區服務。只要義工每完成10個小時的義工服務，便能換取和一些公司領袖級、名人見面和聚餐機會。現時除了獲得名人見面機會外，義工亦能以時數換取參與其他活動，如傳統書法工作坊、農場導賞團、蜜蜂園導賞團、戶外排毒瑜伽體驗、品味咖啡工作坊等。義工配對平台推出後，吸引不少人加入成為義工一分子。

Time Auction創辦人梁嘉寶 （Fion）表示，收到不少義工向他們反映，指出希望把自己的義工時數所得贈予其他有需要的NGO，故Fion便設立「ImpactRewards」，讓義工透過自己義工時數換取捐款，如贊助單位會以每完成10小時服務的義工，多捐1,000元的形式配對以義工名義捐款給所選機構，回饋社會。Fion認為，「是次活動為有心做善事的企業提供平台，捐出善款，也能幫助較小規模的非牟利機構提供曝光機會，讓更多人關注到他們」。

Time Auction創辦人梁嘉寶（Fion）致力推廣義工普及化，並以名人見面機會作誘因鼓勵青年人參與社區服務。（資料圖片／曾鳳婷攝）

香港慈善機構Time Auction於2014年成立，致力推廣義工普及化，透過邀請社會賢達與義工互動來製造誘因，鼓勵青年參與社區服務。現時，Time Auction立足國際9大城市，其活動所帶來的義工時數高達80,000小時，全球更有逾650間慈善機構受惠。