粉嶺站旁建新界東文化中心 「圍村」設計概念設1400座位演藝廳

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-15 19:02

政府於2007年決定在粉嶺第11區、位於北區消防局對面的一幅土地上興建新界東文化中心，為東鐵沿線各區提供新文化表演場地。日前（13日）北區區議會上通過了以「圍村」為設計概念的工程設計方案，將再經由立法會財委會審批撥款，文化中心預計最快2022年動工、2028 年落成。有區議員形容文化中心是「德政」，但關注未來如何疏導人流及車流。

根據區議會文件，政府於落實文化中心的發展方向後，建築署於2017年5月完成技術可行性研究，研究報告於同年8月獲發展局批准。而康文署於2018年6月獲立法會財務委員會通過興建文化中心的施工前期工序的撥款申請，建築署並於2019年4月開展工程前期規劃和設計。施工前期工序預計最快可於2022年第二季完成。

新界東文化中心選址為北區政府合署及粉嶺法院大樓旁，鄰近粉嶺港鐵站，屆時將興建天橋接駁，而擬建的工程範圍包括主要表演和排練設施，如一個提供1,400個座位的演藝廳、一有700個座位的劇場、一個有180個座位的多用途小劇場、一個兒童劇場、兩個創藝室和兩個排練室；也有一個提供161個公眾私家車位、20個電單車車位及30個附屬車位的地庫停車場。

北區區議會主席羅庭德在其Facebook專頁上表示，興建新界東文化中心能造福演藝文化界人士和北區居民，指除了西九有全港性的文化中心外，與新界東文化中心同級數的有尖沙咀文化中心和興建中的東九文化中心，形容是「德政」。他又指，北區區議會已就設計方案向部門代表提出意見，同時關注未來如何疏導人流及車流。