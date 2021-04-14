觀塘重建｜執達吏突襲收回裕民坊一舖位　關注團體質疑偷步清場

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-14 20:00

觀塘重建如火如荼，市建局3月初曾向留守裕民坊商戶發出遷出通知書，至今日（14日）有多名戴頭盔的執達吏和保安人員突然到場，收回一間商戶舖位。據悉，涉事舖位是由年近70歲的羅先生持有。羅生得知舖位突然被封，遂到場談判，雙方一度發生推撞，羅生情緒激動，最終雙方僵持不下，談判宣告破裂，舖位被執達吏收回。關注團體「活在觀塘」質疑市建局做法或未有跟隨程序，有偷步清場之嫌。其餘留守商戶則表示十分擔心執達吏會在無預先通知下，隨時「殺到」。市建局表示現階段未有安排對餘下商戶進行進一步行動，澄清是遵從執達事務組的程序，收回相關舖位。

關注團體活在觀塘負責人馮炳德表示，今早9時許，有執達吏突然到場收回舖位，並封鎖店舖通道出入口。店主羅生聞訊趕至，被阻進入舖位，兩方一度發生推撞，羅生情緒激動，其後獲安排到市建局辦事處與市政局高層會面交涉，歷時一小時。

馮炳德形容，在交涉過程中，市建局代表態度強硬，不停搬出現行政策說服羅生，並向羅生解釋在種種因素影響下，只能給予130萬元賠償。羅生並不滿意賠償方案，雙方談及羅生日後生計時，竟建議他領取綜援解決，令羅生情緒激動，拍枱表達不滿，更一度在裕民坊重建工程時以死明志，被旁人勸止。

馮炳德質疑當局的收舖程序，他指封舖需要在發出3次通知書後才可進行，惟據商戶指出，市建局聲稱第一次是在3月2日發出通知書，第2次則在3月底，第3次則是今天（即4月14日），但留守商戶卻表示從未收過3月底的通知書，質疑市建局偷步清場。他又提到，有關規定是在最後一次通知封舖前，需於21天內與店舖持有人再次討論相關事宜，但當局亦沒有做到。

馮炳德對收舖程序感到質疑。（曾鳳婷攝）

擾攘一番後，羅生的舖位已被收回，閘外被貼上通告，指該舖已於今日被律政司司長收回，若有人未得律政司司長同意而擅自進入，將報警查究。現場所見，舖位閘門已被焊住，而早前被封鎖的通道則重開，有戴頭盔人士守在舖位門外，附近的市建局辦事處外同樣有人駐守。據了解，該舖位兩年前已出租，現時未有營業，暫作為舖主的貨倉使用。

留守商戶憂執達吏隨時「殺到」

其中一名留守商戶、售賣果汁及零食的張太表示，得知羅生的舖位突然被收，立即到場查看。因聽到市建局高層在辦事處，她便打算向其查詢，豈料職員不讓她進入，又找保安攔截。張太與保安一度發生推撞，她更因感到心跳加速及暈眩，需召喚救護車，在白車上休息，毋須送院。

張太坦言對隨時被收舖感到提心吊膽，「我好怕佢（執達吏）突然會嚟」，「我幾十年嚟，一直都喺度，一步都冇走過」。張太十分珍惜丈夫留下來的店舖，只希望可留在原址繼續生活，直言對於市建局的賠償或搬遷建議一律不會接受，打算留守到最後。她指自去年6月開始，平均每一個星期便會有食環署職員前來發告票，指店舖不能賣「雞蛋仔」，每次均要付上數千元罰款，「我賣咗十幾年都冇事，之前一出完庭就開始有」。她懷疑告票一事與重建收回舖位有關，曾向食環查詢，但對方否認與重建收舖一事有關。

另一名留守商戶許生對執達吏突然收回羅生舖位感到無奈，又認為市建局開出的賠償不合理，「我叫你十蚊賣個電話畀我，你都唔肯啦」。他坦言現時對突襲收舖一事未有打算，「到時先算，都無能為力。殺到埋嚟唔想接受都唔得啦。我只係希望生意繼續做落去，如果真係做唔住就唔做，都冇辦法」。

市建局：是次行動遵從既定程序

市建局回覆指，現階段未有安排對餘下商戶進行進一步行動。對於今日收回舖位，法庭執達主任早於今年3月初到訪該構築物，向佔用人羅先生送交「管有令狀」（收樓令）及「給佔用人遷出通知書」，要求他在3月9日前把空置管有權交還政府。法庭執達主任亦於2021年4月7日再次到訪該構築物覆核有關情況，並送交「管有令狀」及「給佔用人遷出通知書」的最後通告，要求他在2021年4月14日前把空置管有權交還政府。

市建局強調，法庭執達主任有遵從既定程序，在發出的最後遷出通知期限屆滿後，執行法庭頒下的「管有令狀」，收回位於裕民坊裕華大廈地下一個已無營業的違例構築物。執達主任已為構築物内的財物列出一份清單，交由市建局作紀錄。市建局會暫存構築物内的物品（如有的話），佔用人可聯絡市建局安排取回。

政府收回構築物後，按現行的政府土地政策，在一般情況下，佔用私人地段建築物的公用地方，而該用途又違反地契條款，該等佔用人是不會獲發補償或特惠津貼;若佔用人認為他在有關土地上有任何權益或權利，可繼續向政府提出申索補償，倘佔用人最終未能與政府達成協議，最終亦可向土地審裁處申請裁定。