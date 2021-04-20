不滿新入伙公屋單位植入晶片零諮詢　議員抵房署總部抗議

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-20 15:29

公屋聯會早前揭發新入伙的公屋單位內預製混凝土外牆、鋁窗、木門和鐵閘安裝晶片，引起侵犯租戶私隱的疑慮，有區議員今早（20日）到房屋署何文田總部遞交抗議信，批評房署未諮詢公眾及交代晶片用途，便擅自安裝晶片裝置，要求暫停有關做法，及為已安裝租戶拆除有關裝置。

公屋聯會日前於Facebook專頁帖文指，該會總幹事招國偉早前到長沙灣海達邨2期參觀入伙安排，其間招國偉向房屋署當邨經理及工程人員了解新屋邨單位情況，獲悉單位大門、大門鐵閘及廚房木門等門裝有具無線射頻識別技術（RFID）的晶片，署方稱此舉是以防止租戶拆走、或自行更換設施，其後房署自爆2012年後的新入伙單位，全部均安裝同類裝置。

深水埗區議員甄啟榮表示，房屋署在未完全諮詢及知會租戶的情況下，無聲無色將監控晶片安裝新入伙單位內的窗花及門戶，目前已知包括海達邨及白田邨所有單位，嚴重侵犯個人私隱，形同將全港公屋變成一個全民監控的大監獄。

租戶不滿植入晶片零諮詢

對於房署聲稱只用作監察防煙門被人胡亂改裝，又或棄置後方便追查，甄表示各公屋大廈已安裝大量閉路電視，大堂又有保安監察，每日三次巡樓，有足夠人手及設備監察租戶胡亂棄置或改裝的行為，毋須將晶片植入單位內，又指房署沒有解釋該晶片會否附設額外功能，「之前智能燈柱又話只係計算人流，其後發現可以做到人臉辦識，你又唔講清楚晶片物料及用途，有啲街坊要求房署拆咗先搬入去，有啲直接話用自己辦法搞掂。」

甄啟榮其後帶同三名街坊，今早11時許抵房屋署何文田總部，向房署代表遞交抗議信，要求立即為現有住戶拆除走晶片，並停止在新入伙單位安裝同類裝置，他稍後亦會去信私隱專員公署投訴，要求正視住戶的個人私隱。

香港01記者正向房屋署查詢。