觀塘音樂噴泉｜半億音樂噴泉啟用　大批市民圍觀打卡：反應好慢

撰文： 呂諾君 鄧詠中 陳浠文 最後更新日期： 2021-04-22 16:47

耗資逾5000萬元興建的觀塘海濱花園音樂噴泉今日（22日）早上啟用，不少市民專程到場觀看「首映禮」，眾多意見中有讚有彈，有人認為既然已花錢興建，不如好好享受；也有市民看到實物後大呼「唔值」。而記者在場期間，見到不少小朋友在嬉水區中玩至渾身濕透，為疫情之下難得的歡樂場面。

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設三個互動嬉水區 小朋友濕身狂歡

佔地約3,740平方米的觀塘海濱音樂噴泉項目，計劃包括音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地。當中音樂噴泉以電腦程式控制，除靜態背景多樣噴水外，每日表演時段更會結合多首名曲，包括著名芭蕾舞劇《胡桃夾子》曲目Waltz of the Flowers進行表演，其中一首曲目特別由香港管弦樂團演奏，晚間表演更會揉合幻變燈光。此外，三個互動嬉水區各設有感應裝置，當感應到遊人接近時，不同花式的噴咀會噴出形態各異的水柱，讓遊人互動玩樂。

昨日（21日）民政署宣布，位於觀塘海濱花園的觀塘海濱音樂噴泉會於今日啟用，隨即引起各界關注。由今日早上開始，市民陸陸續續到達觀塘海濱花園。當中凌先生指，從報紙上得知相關消息，剛好經過附迎便前來「行吓」，「見到有啲咁好玩嘅嘢，過嚟玩吓之嘛......等好耐先噴水，反應好慢，唔係好值5,000幾萬。」但趁午飯時間到場的徐小姐則指，覺得噴泉的效果「非常好」，「幾開心丫，第時都會逢食晏就過嚟睇下有冇唔同音樂......既然啲錢已經用咗，點解唔大家開心吓。」

也有不少家長帶同小朋友到場，天氣漸轉炎熱之下，小朋友們在水柱之間玩得不亦樂乎。居於秀茂坪的譚先生指，平日也經常帶孫兒來到觀塘海濱，認為增設噴泉之後該處更加吸引，「假日多個地方行下，貴都要㗎啦。」而黎太則帶同兩名就讀小學的女兒首次來到，「淨係呢度同呢度呀（兩邊噴泉位置）？貴呀！初初我以為呢度好大，原來一嚟到咁細嘅。」但眼見兩名女兒玩得十分興奮，她表示未來「貴都會嚟 」，「因為有海嘛！」

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區議員稱政府應事先安排參觀

觀塘區議員鄭景陽則指，音樂噴泉雖然用了逾5,000萬元興建，但經實地視察後，他認為噴泉效果相比澳門等其他地方「有啲遜色」。他又指，從網上消息才知原來噴泉今日開放，認為消息政府的發布未如理想，事前應先安排區議員參觀，「雖然呢屆區議會唔太支持（音樂噴泉項目），但都想監察呢個地區設施係咪用得其所。」鄭又指，很多區內街坊都有關注音樂噴泉，並希望這個設施不要成為社區的額外負擔，而未來他會繼續跟進噴泉的管理和安全問題。

區議會、申請司法覆核均無法煞停項目

音樂噴泉為第四屆觀塘區議會建議推行的社區重點項目，由民政署、建築署及康文署合作建成。因其造價高昂，項目多年來一直被批評為「小白象」工程，今屆觀塘區議會曾大比數通過動議，要求當局煞停項目，惟民政署卻以「尊重工程」為由拒絕停工，而觀塘區區議員梁凱晴曾聯同東九龍社區關注組成員鐘健華申請司法覆核，要求推翻有關決定，惟因法援署拒批出法援，兩人最後撤回覆核申請，並被裁定須支付22萬元訟費。