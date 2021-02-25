小白象│觀塘音樂噴泉試水片段曝光　網民批不似預期：咁就5000萬

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-25 18:38

造價高達5,000萬港元的觀塘海濱音樂噴泉，工程多年來備受爭議，去年初觀塘區議會通過要求煞停項目，惟民政事務總署未有理會有關動議並繼續工程。日前有市民拍得，重重圍板內的音樂噴泉原來已幾近完工，更有開動試水，但不少網民看畢照片後，都認為實物與設計圖相差甚遠。有區議員透露，噴泉預計會於今年第二季啟用，惟將視乎疫情決定是否開放或調較不同模式，以防人群聚集。

被指天下第一荒謬工程

日前有市民行經觀塘海濱公園時，見到中段位置的黃色圍板之內，已幾近完工的音樂噴泉亮起了彩色燈光並有開動水柱，不過網民看過照片後，認為效果強差人意，除了批評絕對不值5,000萬元、質疑「報天價大數呃錢」，更形容是「天下第一荒謬工程」；也有人指出，過往新城市廣場、屯門市廣場的噴水池更美觀。

料今年第二季啟用

記者今日（25日）中午曾到場視察，惟並未見到噴泉啟動，其間不少市民隔着圍板或站到長櫈上窺看噴泉情況。觀塘區區議員鄭景陽表示，自去年初起，政府部門似是「想快啲完成件事」火速動工，又指區議會並不支持項目，噴泉日後的維修費用要由政府部門負責。他指，不少街坊反映噴泉的實體與設計圖有很大距離，「從噴咀數目嚟睇我哋都知道，噴泉唔會好大型同做到好多（噴水的）方式，唔會比得上澳門嗰啲。」鄭又透露，近日就事件與康文署方面溝通，對方稱正與工程承辦商進行交收程序，估計噴泉可在本年第二季啟用，惟將因應疫情而決定是否繼續圍封，亦有可能只「養住啲水」不開動噴水效果，以免有人群聚集。

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觀塘海濱音樂噴泉為2013年時任行政長官梁振英提出的社區重點項目計劃之一，因音樂噴泉造價高達約5,000萬元，項目多年來被批為「小白象」並引起不少反對聲音，而立法會工務小組委員會在2018年終通過了觀塘海濱音樂噴泉工程項目撥款申請。

去年3月觀塘區議會上亦有討論觀塘海濱音樂噴泉工程，當時一班區議員在大比數支持下通過動議，要求政府煞停工程。但民政事務總署代表指基於「尊重程序」不會停工，而若修改工程須符合預算。其後觀塘區議員梁凱晴曾聯同東九龍社區關注組成員鐘健華申請司法覆核，要求推翻有關決定，惟因法援署拒批出法援，兩人最後撤回覆核申請並被裁定須支付22萬元訟費。