政府亂劃「奪命斜坡」上建丁屋　議員斥：政府諮詢期過短且欠妥善

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-24 16:27

政府早前就離島多幅鄉村土地發展審批地區草圖刊憲兩個月，當中䃟頭村村民控訴政府將八成半私人土地被劃作綠化帶，包括耕種六十年的農地，並將曾經發生塌山泥奪命事故的「奪命斜坡」劃為可建丁屋地帶，有區議員在下周一離島區議員對規劃署倉卒做法提出異議，規劃署回覆分區計劃大綱草圖旨在為該區訂定概括的土地用途地帶，以便納入法定規劃管制之內，強調會考慮不同規劃因素。

離島區議員何紹基批評政府不聽村民意見，分區審批發展草圖諮詢期亦過短。（資料圖片）

村民不滿諮詢期短 未能表達意見

離島區議員何紹基表示，規劃署最近公佈深屈及䃟石灣、沙螺灣及䃟頭、梅窩北、貝澳坳多份發展審批地區草圖，引起村民不滿，主要涉及政府的諮詢期過短和程序安排欠妥，令他們未能充分表達意見。

他引述村民意見指，政府胡亂劃私人土地，將村界定在斜坡上，農耕中的土地劃為綠化地帶，而規劃署劃出可建丁屋的鄉村式發展用地(V zone)，只達到未來10年的30％需求，完全漠視村民住屋需要，而其他如交通和救援設施增建，草圖內未有提及，要求規劃署正視。

規劃署：方便將四區納入法定規劃管制

規劃署回覆，四份發展審批地區草圖諮詢期已於3月8日完結，發展審批地區草圖是臨時圖則，之後會由顯示詳細土地用途地帶的分區計劃大綱圖取代。為盡早就題述四個地區訂定合適的土地用途地帶及適時諮詢公眾，規劃署已加快擬備分區計劃大綱圖的工作，並於今年1月 15日向城規會提交該四個地區的分區計劃大綱草圖的擬稿作初步考慮，並獲城規會同意以大綱草圖的擬稿作諮詢。

署方又提及已先後與梅窩鄉事委員會、大嶼山南區鄉事委員會及大澳鄉事委員會舉行會議並介紹擬議的分區計劃大綱草圖。

規劃署強調，分區計劃大綱草圖旨在為該區訂定概括的土地用途地帶，以便把該區納入法定規劃管制之內，並同時提供規劃大綱作指引，而在制定各土地用途地帶時，規劃署會考慮不同的規劃因素。

現時的分區計劃大綱草圖只是擬稿，稍後在敲定分區計劃大綱草圖時會充分考慮所有收集到的意見，包括鄉事委員會及各村代表就「鄉村式發展」地帶、「農業」地帶及「綠化地帶」的劃分提出的意見及建議，並提交城規會作進一步考慮。直至獲城規會同意後，分區計劃大綱草圖會根據條例刊憲，取代發展審批地區草圖，並在兩個月的展示期內進行法定公眾諮詢。

至於改善交通及設置緊急救援通道的要求，規劃署稱已將有關沙螺灣、深屈和䃟頭一帶道路的意見轉交相關部門跟進。