撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-25 19:51

香港仔華富邨一個行人過路口，日前有人貼心加裝土炮腳踏，「以腳代手」輕觸紅綠燈過路按鈕，然而事件經熱傳後，昨晚（24日）已被人收走，現場留下一張房委會通告指請勿放置雜物，否則會「視為廢物清走」。有關做法隨即引起網民留言抨擊，亦有區議員認為做法過份官僚，扼殺社區創意設計。

在腳踏裝置被收走後，在上址便貼上房委會通告稱請勿放置雜物。「此乃公眾地方，提醒巿民請勿放置雜物，否則會被視為廢物清走」（圖片由嚴駿豪提供）

區議員：通告字眼蔑視設計者

大約一星期前，香港仔華富邨近華樂樓對開的行人過路口，被有心人在電子行人過路發聲裝置之上加上一個土炮設計裝置，原理是利用地面一個腳踏，行人用腳踩中後，腳踏連接的手掌木條裝置，便會代替人手自動拍向過路裝置按鈕，讓交通燈控制器將行人公仔由紅轉綠。

裝置原意是幫助巿民減少觸碰公共物件，降低病毒傳播的風險，事件曝光後獲網民及街坊激讚，甚至有人親身試用，再在網上寫下用後感受，不過該裝置很快便「見光死」。有街坊發現昨日傍晚過後不翼而飛，懷疑被人收走 ，當眼處貼有一張房委會告示指上址為公眾地方，不得擺放雜物，否則「會被視為廢物清走」而不作另行通告。

創意設計被政府部門視為廢物清走後，隨即引起一眾市民感到不滿，有網民留言直指做法是「唔抵得人哋有創意」，更有網民揶揄房署「創意嘅野，房署識條鐵咩？」

南區華富北區議員嚴駿豪則對房委會通告中以「雜物」及「廢物」去形容腳踏裝置感到失望，指該裝置在疫下確實能令市民減少接觸細菌，更獲街坊一面倒好評，既然有市民自發設計去幫助其他人，實屬難得，惟房委會執意收走裝置，如同扼殺這類社區上的創意設計「過去一周也相安無事，都未見到有實際影響，點解喺一周後就收走佢？」

嚴駿豪又引述同區另一區議員黎熙琳指，房署職員聲稱該裝置未有申請，故不能擺放。「佢話未申請，唔可以放，但實質申請準則又係乜，如果想申請，又可以點做？」

他亦提到，現時政府常提倡智慧城巿，而這個概念不一定要由政府單一推動。一些幫助到市民生活的小設計，例如今次腳踏裝置便是好例好，故收走裝置無異與政策背道而馳。

《香港01》正就裝置被收走一事向房委會查詢。

網民留言與看法：

Hor Kai Chung：唔抵得人哋有創意

Milovic Lau：🤭創意嘅野，房署識條鐵咩？

Bonnie Lock：快啲去註冊專利，好快有人偷嚟收政府100億喺全港安裝

Wave Kwok：好快！ 支持政府機構又同政府攞錢去做返一樣既野出嚟領功

Thomas So：又話想社會凝聚力獅子山下精神，真係講一套做一套

Doris Leung：政府永遠同市民唱反調