颱風雨季將至 雨水渠無法排洪　鹹田舊村憂再變澤國

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-24 19:43

雨季將至，離島低窪地區的居民每到此時便如臨大敵，除了大澳，貝澳鹹田舊村每逢有山洪暴發，全村便會出現水浸。本月初有區議員向離島區議會呈交文件，指出鹹田舊村現存的雨水渠，未能有效解決傾盆大雨時引致的水浸問題，導致村民財物損失，飽受水浸困擾多年，要求各政府部門能一同研究改善排洪設施，有關議題將在本月26日舉行的離島區議會會議上討論。

現存雨水渠無法應付暴雨排洪

早前天文台預計，本港今年有機會於6月或之前踏入風季，全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，屬正常至偏多。離島區議員郭平表示，將就在貝澳鹹田舊村興建排水系統的事宜在區議會上作出提問。他在文件中指出，是鹹田舊村處於低窪地區，每有颱風來到便會嚴重水浸，如「天鴿」、「山竹」襲港，村後面的兩條山坑即時氾濫，村內較低位置的1號至16 號屋成為澤國，水深至大腿。

他表示，曾於2013年4月22日與渠務署、地政總署及當時的村長到現場視察，當時發現鹹田舊村對出的大片土地，在未發展前是耕地及荷花塘，種植稻米、蓮藕、慈菇等，如有傾盆大雨會形成蓄水塘，減低山洪的壓力，但自從地政總署早年批准興建丁屋後，耕地及荷花塘相繼被平整，但署方當年未有接納村民建議興建排水系統，以致出現規劃失當，一旦出現暴雨，單單依靠兩條早年興建的水管，由山溪引水至排出貝澳河，結果便是每逢颱風或黑色暴雨便會出現水浸，多年來無法改善。

郭平希望渠務署、地政總署等多個部門能回應，是否會盡快改善排水設施，以及派員與議員前往鹹田舊村視察，一同研究改善排洪設施。有關問題將於區議會上討論，而離島地政處透過書面回覆指，如有需要，該處會安排職員出席前往鹹田舊村的實地視察。