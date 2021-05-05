油麻地天后誕｜衝花炮隊4米高「花炮衝神」慶賀　廟內展特色攤位

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-05 17:47

天后誕在香港一直是備受重視的節目，香港各區均會於農曆3月23日（新曆5月4日）舉辦慶祝活動。今年東華三院亦舉辦油麻地天后誕，以承傳本土傳統文化。

醒獅表演吸引了不少善信圍觀拍照。（東華三院提供圖片）

油麻地天后誕於昨日（4日）舉行，活動邀得東華三院主席譚鎮國先生、華人廟宇委員會社區服務小組主席李家祥博士、嗇色園主席馬澤華先生, MH, CStJ、非物質文化遺產資助計劃委員會主席葉長清道長, MH及馬清揚第一副主席為儀式聯合主禮，帶領一眾董事局成員進行賀誕酬神儀式。

5位主禮嘉賓首先進行「敬蓋吉璽儀式」，在《天后誕捲軸》上蓋上「風」、「調」、「雨」、「順」及「啟稟」的印璽，寓意風調雨順，萬事如意。隨後舉行「花炮衝神儀式」，由衝花炮隊捧起近4米高的巨型花炮，衝向天后廟，表示對天后娘娘的尊敬，以及慶賀天后娘娘的誕辰。

當日油麻地天后廟內亦有多項精彩表演，包括醒獅、粵劇及變臉表演等，同時設有多個展示非物質文化遺產的攤位，如扇面書法及剪紙等，亦有扭氣球及傳統小食等攤位，希望加深市民對中國傳統文化和非物質文化遺產的認識。此外，東華三院亦特別安排兩場免費天后廟群導賞活動，帶領現場參加者欣賞傳統文物，藉以認識傳統廟宇文化，以及油麻地天后廟群的歷史。