撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-05-10 17:30

天橋冧石屎險傷人。中區山道一條近40年歷史的行車天橋，今（10日）早上橋底駁位突然塌下一堆石屎，部分體積有如拳頭大小，剛好砸落附近一條行人路，有家長帶同子女途經驚現「仙女散花」，幸未有人受傷。警方事後接報到場，封鎖一段路面，有待路政署人員進行維修。有區議員質疑署方未有做好保養工程，要求檢查相關路段，保障行人安全。

橋面離地面約有4至5層樓高、中區山道一條近40年歷史的行車天橋，今（10日）早上橋底駁位突然塌下一堆石屎。（莫家文攝）

現場為中區山道37號對開單線高架行車天橋「山道天橋」（Hill Road Flyover），位於港島中西區石塘咀的單線高架行車天橋，連接薄扶林道及四號幹線。它70年代末開始興建，並在1981年8月18日通車，由於橋面離地面約有4至5層樓高，當時被譽為「全港市區最高天橋」。

中西區區議員葉錦龍表示，大約早上9時許，他收到街坊匯報，指富賢閣對開一段行人路，突然從高空墮下一堆石屎，部分觸地後更散開路面，恐會傷及途人，已報警求助。他到場時警方已封鎖一段行人路面，並有身穿反光衣的路政署人員到場視察，初步懷疑橋底一段橋身之間駁位有石屎剝落導致。

他表示，該段天橋已有40年歷史，屬石塘咀地標性建設，理應定期進行保養維修，印象中對上一次維修保養已是2018年11月位於山道與電車路一段橋底進行封路維修，而事發現場的斜路牆身，路政署兩星期前才派人到場髹灰漆蓋走塗鴉，他促請署方盡快檢查整段橋面，進行維修保養工程，以免再有高空擲下石屎，釀成人命傷亡。

天橋駁位有石屎缺失，露出行車橋面鋼梳。（莫家文攝）

記者抵達現場所見，塌石屎橋底以下的路面已用膠帶圍封，駁位則有石屎缺失，露出行車橋面鋼梳，但未見有路政署人員把守，有途人不知就裡，直接穿過封鎖線經過事發現場。

其中位於橋底駁位正下方的梯級，石屎體積有如拳頭大小及有銹漬，重逾1公斤。（莫家文攝）

有居民在網上留言指，當時帶子女途經上述行人路時，赫見有石屎塌下，前方有一名女子經過，幸未有被砸傷。而地下遺留一堆石屎碎片，其中位於橋底駁位正下方的梯級，石屎體積有如拳頭大小及有銹漬，重逾1公斤，另有小碎片散落在不同位置，可見當時墮地撞擊力極大，若中「頭獎」後果不堪設想。

警方回應指，早上9時15分接獲有男子報案，稱山道37號對開有石屎墮下，派員到場封鎖大約2米乘12米的行人路面，並通知有關部門到場跟進，初步涉及一段行車天橋橋底接駁位，認為沒有即時危險，暫封鎖涉事路面有待維修，案件列高空墮物處理。