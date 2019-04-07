【石塘咀橋底】街道掛哈哈鏡、書架和木片琴　想像力改造沉悶欄杆

石塘咀山道天橋底休憩處內，有一排欄杆掛滿了舊車軚，車軚內裝上了書架、上面擺放着幾本書，有途人經過就隨意拈來一本書，在旁邊的椅子坐下休閒地閱讀；另一排欄杆掛起哈哈鏡，路過的孩子見到鏡內變了形的自己，忍不住將身體左搖右擺，然後哈哈大笑。霎眼間，這排欄杆儼如一個遊樂場。這是民間組織「拓展公共空間」主辦的欄杆設計比賽，他們和街坊都想要問，一條街可不可以變成屬於公眾的空間？

拓展公共空間於去年五月舉辦了街道欄杆裝置設計比賽，向各界人士收集可以利用欄杆的裝置設計，打造與別不同的街道設施，讓公眾重新思考公共空間的定義。比賽分為專業組與公開組，參加者包括建築系學生、現職設計師，亦有小學生參加比賽，最後他們選出四個得獎組別，並利用約三個月時間把得獎設計制成實物，於山道天橋底休憩處展出。

得獎作品（左起）包括：哈哈鏡；將車軚改裝成書架、或裝上盆栽；大型木片琴。（黃文軒攝）

人們對欄杆又愛又恨

拓展公共空間研究總監單懷亮（William）與團隊特意在比賽前多次到區內觀察市民使用欄杆的習慣，發現人們對欄杆多數持負面態度，「人們本來不太喜歡欄杆，因為它的存在等於是阻礙，過馬路時有欄杆擋住，要兜路走，」但同時他又發現，欄杆有諸多功能，「人與欄杆的互動方式很有趣，會用欄杆來晾衫、掛地拖，或者挨在欄杆上，於是我們在想，既然它已經存在，不如為它加上更多用途。」

William認為，如果一條街道的環境許可，亦能成為一個公共空間。（黃文軒攝）

一條街多點想像，便是社交場所

我們經常說香港的公共空間不足，William就認為，如果一條街道的環境許可，亦能成為一個公共空間，「一個人經過街道，其實他不太需要椅子坐下，街道的功能除了步行外，可以有多點的功能與想像。例如人們圍繞垃圾桶抽煙，其實那個位置就變了一個社交場所，而走過一條街，其實也一樣可以有不同感受。」

是次共有四件作品得獎，其中一件最令他們印象深刻的作品，是一位來自小四學生設計的哈哈鏡。William說：「這塊掛在欄杆上的哈哈鏡，路人經過會見到自己變了樣子，可能會好開心不斷扭動身體，單單這數十秒的過程，就為街道添加了一個不同的時刻。」