癌者治療後易出現口腔副作用　四成受訪者感口腔有鐵鏽味

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-11 15:21

抗癌過程有苦自己知！由一群癌症患者及康復者組成的互助網絡平台癌症資訊網，在今年第一季對癌症患者進行一項名為「癌症治療副作用」的隨機抽樣問卷調查，發現大部分接受過癌症治療的病人，都會出現味覺改變、口乾、口腔疼痛、口腔有鐵鏽味、體重下降和食慾減少等副作用，而接受化療或電療的患者，其副作用更加明顯。團體表示，癌症患者不可忽視治療副作用所造成的影響，特別是由口腔不適引起的困擾，需尋求即時而有效的方法處理或緩解相關症狀，才能達到順利完成治療的目標。

癌症資訊網在今年第一季對癌症患者進行一項名為「癌症治療副作用」的隨機抽樣問卷調查，發現大部分接受過癌症治療的病人，都會出現味覺改變、口乾、口腔疼痛、口腔有鐵鏽味、體重下降和食慾減少等副作用。（癌症資訊網提供圖片）

癌症資訊網在調查中共訪問了108名癌症患者，以鼻咽癌在內的頭頸癌（22人）、肺癌（22人）、乳癌（33人）所佔的人數較多。當中96%的癌症病人接受治療後，都會出現不同的口腔副作用；近七成曾經或正接受化療和電療，或只接受化療或電療治療的受訪者中，100%患者都會出現一種或以上的副作用；當中近七成患者出現口乾、食慾減少、味覺改變、體重下降等問題；近五成受訪者出現口腔疼痛；近四成患者更感到口腔有鐵鏽味。

Dorothy曾是一名註冊護士，亦是一名三期鼻咽癌患者，在治療期間，她接受了為期33次的電療療程以及3次化療，口腔至喉嚨潰爛，亦有吞嚥困難，更出現味覺改變甚至嚴重至失去味覺。（癌症資訊網提供圖片）

三期鼻咽癌患者兩個月不能進食固體食物

Dorothy曾是一名註冊護士，亦是一名三期鼻咽癌患者，在治療期間，她接受了為期33次的電療療程以及3次化療，口腔至喉嚨潰爛，亦有吞嚥困難，更出現味覺改變甚至嚴重至失去味覺。曾有兩個月時間，Dorothy不能進食任何固體食物，於是她依靠營養奶維持生命。熬過艱苦的治療過程，Dorothy表示，「當時飲水好似飲玻璃咁，食物嘅味道完全改變，例如蜜糖係鹹味，而鹽係無味道。呢啲治療副作用不時令我想食一啲較清新或冰凍嘅食物，希望緩解口腔不適。」

臨床腫瘤科專科醫生施俊健表示，因治療而引起的副作用亦絕對不能忽視。（癌症資訊網提供圖片）

臨床腫瘤科專科醫生施俊健表示，「對於不少癌症病人來說，化療和電療仍然是主要的治療策略。治療成效固然重要，但因治療而引起的副作用亦絕對不能忽視，以免耽誤患者治療的黃金期。大家都知道，癌症患者在治療期間需要有強健的體魄才能戰勝癌魔，若然因為治療引起的口腔副作用而未能進食，或食量大減，以致身體不能獲得足夠的營養來完成治療，將會影響治療的預期效果。所以以有效的方法緩解口腔副作用是十分重要的。可以選擇一些清涼飲品，以緩解味覺改變和口腔不適，但需要小心選擇，建議採用醫護人員推介的飲品。」