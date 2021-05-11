無家者友善政策4年前通過至今未落實　區議員促當局接納創新建議

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-11 17:55

受疫情影響，本港無家者人數也因市道低下呈上升趨勢。深水埗區議會曾在4年前通過「無家者友善議案」，當時要求政府推行興建無家者宿舍等措施，惟至今仍未得到適切跟進。 今日（11日）深水埗區議會再次就無家者政策作出討論，促請政府執行「無家者友善議案」，以回應無家者及居民需要。有區議員對各部門未有確切回應議案的執行感到失望，並在會上全數通過各部門積極執行「無家者友善議案」和定期向深水埗區議會匯報工作進度的動議。

深水埗區議會今日討論「無家者友善議案」，區議員對政府各部門沿用舊有政策及「各有各做」的形式處理無家者事宜感到不滿，指議案已多次提出，惟部門仍未有正面回應。在過往不同的研究及建議下，往往都以「罐頭式」回應，沒有作出任何重大改變措施。未來區內有新住宅入伙，已能預視問題或會「爆煲」，促請政府應好好分析無家者現況，在平衡無家者和當區居民利益下，針對現況制定政策及接納一些創新方式根治問題。

深水埗區議會今日討論「無家者友善議案」，區議員對政府各部門沿用舊有政策及「各有各做」的形式處理無家者事宜感到不滿。（民協深水埗團隊FB截圖）

文件動議人衞煥南指出，4年前已在議會中通過議案，惟至今政策上仍未有任何改變。疫下無家者的情況更為嚴重，由以往露宿通州街公園，延伸至深水埗區不同地點（包括屋邨內），人數和地點的擴展影響鄰近居民及社區和諧。他認為當局過往以清場等方式處理，並不能有效解決問題，希望政府能有清晰的答案及方針處理無家者事宜。

部門間對無家者問題「各有各做」

李庭豐則認為，現時在處理無家者上並未有統合一套的政策，部門間傾向「各有各做」，欠缺溝通。他表示不希望把「無家者友善議案」成為「年檢計劃」，每年都要不停重提。他提到，即使4年前已通過議案，但時至今日政府仍舊無視區議會的決議，情況令人失望。

此外，李庭豐又表示，區議會和民間組織曾進行不少研究，但政府卻沒有對無家者作出整體評估，他認為無家者問題涉及不同範疇，例如心理、經濟和族裔等，需要作出一個整體評估，才能制定相關的政策，針對性解決問題。

興建無家者宿舍日子無期

何啟明認為，政府現今仍未能提出一些具體的有效措施，致無家者問題越來越大，不停惡化。之前多次提到的興建無家者宿舍，當局至今仍未設立時間表，他認為是完全漠視「無家者友善議案」。何啟明指，無家者無處安置個人物品，或會造成阻街問題，亦會引起居民投訴及與無家者造成衝突。他認為運房局是主力解決問題的部門，對當局拒絕出席會議感到不滿。

促向警員提供培訓處理無家者問題

徐溢軒則對部門的回應感到不滿，形容是「罐頭式」回應，沒有提出任何改善措施。他指出，過往一些非政府組織曾向政府提出儲物袋計劃，一來用於安置無家者個人物品，二來減少物品放在街上引起居民不滿。但部門一直以不同的條例如《遊樂場條例》拒絕建議。他認為政府應接受一些創新做法處理無家者問題，他更提到過往警方處理無家者事宜，做法令人髮指，更試過攻擊無家者，故詢問警方是否能在處理無家者上，向警員提供適當的培訓。

社署回覆查詢時指，根據非政府的機構統計，現時深水埗區內有430名無家者，對比上年數字未有太大變更。疫情下署方的外展服務隊亦加強對無家者的探訪和援助，找到有需要人士後會提供適當支援及轉介到其他機構跟進。在轉介的例子中，有無家者成功租樓、宿舍和使用公共服務。對於不願意接受服務的無家者，署方則傾向持續探訪及說服，取得他們的信任後，再轉介服務。署方亦有針對無家者支援增加資源。

民政事務署提出，署方是協助為主的部門，亦有地區行動主導行動，由民間組織提供社工及身心支援服務，相關工作正持續進行。署方認為無家者是一個複雜的問題，接納創新建議亦是一個難處，因每個做法會對當區有不同的影響，署方需要平衡無家者和當局區居民的需要。

康文署則表示，只要場地使用者遵受規則，如個人物品沒有人阻塞通道、滋擾其他使用者，影響衛生等均能享用。署方每日均會派員清潔及清走雜物。

而食環署指，署方職責為確保區內環境衛生水平及處理塞街情況。以往亦有跨部門協作，在涉及無家者的事宜時，會找社署及民政事務署的協助。

房署則指出，現時署方未有特定對無家者的措施，在公屋需求大的情況下，署方會在公平的輪候機制下，解決他們的住屋需要。

警務處表示，打擊罪案時並不會針對任何人士。在無家者事宜上，處方願意和各部門合作。對於有議員提及以往事件，代表表示不認同議員說法。加上事件已進入司法程序，處方也不會評論太多，惟處方並未有見有這些事情（警員攻擊無家者）出現。