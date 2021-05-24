酷熱天氣｜大潭篤水塘水位下降　萬宜水庫烈日下乾到龜裂

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-24 19:24

近日本港天氣炎熱，昨日（23日）更錄得攝氏36.1度的高溫，創下5月最高溫的紀錄。不少市民遠足時發現，多個水庫的水位降低，部分水庫在烈日暴曬下更出現土地龜裂情況。根據水務署網頁資料，本港總存水量比去年同期低約3%。

有網民近日行經西貢萬宜水庫及大潭篤水塘，均發現水位明顯下降，甚至被太陽曬至土地龜裂的情況，有人留言指水位是近年新低，亦有人認為近年本港降雨量減少。翻查天文台網頁，過去30年香港5月平均降雨量為290.6毫米，而截至昨日，今年5月的降雨量僅30.8毫米，今年累積降雨量則是128.9毫米，比平均值少383.6毫米。

全港總存水量比去年同期低3%

而根據水務署資料，截至今年5月16日，大潭篤水塘的存水量為4.195百萬立方米，佔容量69.37%，而萬宜水庫的存水量則為165.424百萬立方米，佔容量58.84%。目前存水量佔容量最少的是下城門水塘，存水量只有0.303百萬立方米，佔容量百分比7.05%。截至今年5月17日，本港水塘總存水量為366.757百萬立方米，佔總容旺62.58%，比去年同期的65.69%低約3個百分點。

天文台預測本港今晚至明日大致多雲，有幾陣驟雨，明日局部地區有雷暴，展望隨後兩三日持續酷熱，亦有幾陣驟雨，下周初驟雨增多及有雷暴，相信不久水塘龜裂的情況便會改善。