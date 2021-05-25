40年火炭大牌檔2024年前清拆　檔主：摧毀本港飲食文化

撰文： 呂凝敏 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-25 14:05

火炭一向以吃乳鴿、雞粥聞名，屹立區內近40年的是老大牌檔饕街坊搵食好地方。，但本月傳來大牌檔將於2024年前被清拆的消息，屆時改建綜合大樓。有大牌檔檔主透露，食環署人員於本月10日到場，與一眾大牌檔檔主及區議員會面，宣布將會清拆東面及西面熟食市場，檔主可選擇收取每檔20.3萬元賠償金，或搬遷至其他街市的空置檔口。有區議員表示，火炭的確有興建綜合大樓的需要，希望當局考慮在綜合大樓其中一層用作熟食中心，安置受清拆影響的大牌檔租戶。

屹立火炭近40年的大牌檔，將於2024年前被清拆。（曾鳳婷攝）

因應區內人口增加，政府於上年度的《財政預算案》中提出，預留火炭西熟食市場及毗鄰的山尾街遊樂場及停車場用地，作興建綜合大樓用途，預期會有體育館、圖書館等康體設施。

在東熟食市場經營食檔40年的錦記午飯檔主陳先生表示，政府打算在西熟食市場興建綜合大樓，理應不需清拆東熟食市場，不滿政府處事「一刀切」。（曾鳳婷攝）

不滿政府「一刀切」 一併清拆東熟食市場

在東熟食市場經營食檔40年的錦記午飯檔主陳先生表示，政府打算在西熟食市場興建綜合大樓，理應不需清拆東熟食市場，不滿政府處事「一刀切」。他透露食環署曾派員前來諮詢檔主的意見，「我哋話東座梗係唔想拆啦，你未有規劃，咪保留住先囉！」他形容火炭大牌檔是一個景點，若輕易清拆，會摧毀本港飲食文化，「喺香港食乳鴿雞粥，一定係嚟火炭，就好似食海鮮會去西貢咁，半開放式咁食飯，香港地仲有幾多丫，點解要改變呢個文化呢？」他慨嘆香港側重發展商場，內裏只有連鎖飲食店供食客選擇，「推進大企業，抹殺本土文化，政府好應該保留啲大牌檔啦，第時我哋同啲仔講大牌檔係點點點，拆晒嘅話，佢哋都唔會知係點。」

大牌檔是香港獨有的飲食文化。（曾鳳婷攝）

陳先生指，即使檔主願意接受賠償方案，每檔可獲20.3萬元，上限80萬，但也無法擔保他們的生活，「之後點呀？拎綜援呀？」他坦言在上址經營多年，與食客已成朋友關係，大牌檔也是很多街坊的集體回憶，希望能繼續經營下去，「政府預留咗啲熟食中心畀我哋搬遷，但唔係原區，我哋梗係想原區安置，呢度多熟客嘛！」

在西熟食市場經營食檔御膳廚房15年的周先生希望年輕的檔主能在原區經營下去。（曾鳳婷攝）

與區內食客已成好友 盼能原區安置

「駿洋邨入伙後，呢度人流多咗，疫情下食肆好難得先多返人，點知政府又話要拆，好失望！」另一名在西熟食市場經營食檔御膳廚房15年的周先生透露，政府向檔主提供不同方案，方案A為租戶選擇結業，領取27個月租金賠償，或一筆過每檔20.3萬元賠償，上限80萬元；方案B則為租戶選擇搬遷，可獲安排搬至其他街市的空置檔口，同時領取24個月租金賠償，或18萬特惠金。

周先生表示，即使自己已屆退休年齡，也希望年輕的檔主能在原區經營下去，「我哋5月10號同政府開會，個綜合大樓原本設計冇熟食中心，但好多檔主都話，想加一層熟食中心，可以用嚟安置我哋。」周先生坦言即使能進駐綜合大樓的熟食中心，在大牌檔的開揚環境、食客們談笑聲此起彼落的景象亦不復再，但至少能延續火炭吃乳鴿雞粥的文化，亦保留街坊一個聚腳地方。周先生認為，本港大牌檔買少見少，希望當局清拆前必須三思。

沙田區議員麥梓健表示，對當局在西熟食市場用地興建綜合大樓中心，卻將東熟食市場也一併清拆感到疑惑，未來會於區議會與相關部門跟進。他認為因應區內人口增加，有需要興建綜合大樓增加社區設施，「火炭冇社區會堂，公共診所都要去到瀝源，公共設施上冇理由一直依賴禾輋同瀝源」。麥梓健相信區內居民不會反對興建綜合大樓，只是希望當局能在大樓其中一層預留作熟食中心，安置受清拆影響的大牌檔租戶，「好似大埔綜合大樓咁，都有一層係做熟食中心，雖然風味一定唔同咗，但係一個相對較理想嘅方案」。他透露大部份受影響租戶認為賠償金額不足，希望能遷入綜合大樓繼續經營食檔。

涉及39個攤檔 食環署未公布項目細節

食環署回覆查詢時表示，目前正全面審視現有街市（包括熟食市場）的使用情況和發展潛力，以制訂合適的發展計劃，達到地盡其用、惠及市民、推動地區發展的政策目標。目前火炭（東）及（西）熟食市場已出租的攤檔分別為24個及15個，食環署已就關閉上述兩個熟食市場的相關安排，與租戶和持份者展開磋商。

署方表示，火炭（西）熟食市場旁的遊樂場和臨時停車場用地，是建議以「一地多用」模式作政府聯用綜合大樓，當局會考慮把熟食市場騰出來的用地也納入一大樓發展地盤內。發展局及產業署計劃在今年稍後盡快就聯用綜合大樓的建議諮詢沙田區議會。至於火炭（東）熟食市場用地的未來用途，政府會按照既定程序，以制訂善用有關用地的方案，當準備工作就緒時，政府會作出公布。

署方又指，根據現時公眾街市攤檔租約條款，業主（即食環署）與租戶任何一方在不少於一個月前以書面通知另一方，即可終止租約，而毋須任何補償。然而考慮到租戶的配合有助政府當局順利推行街市關閉的安排，以達致地盡其用，符合整體社會利益，因此政府會考慮作出恩恤安排，包括向選擇結業或搬遷至食環署轄下指定街市的空置攤檔繼續營業的租戶，發放一筆過特惠金。前提是特惠金的發放必須謹慎遵循善用公帑的原則，在公眾利益與租戶利益之間達至合理平衡，確保公共資源得以善用。