【禾輋冬菇亭】海鮮大排檔進駐　粉紅花槽極礙眼　市民嘆風貌不再

位於沙田禾輋熟食亭（俗稱：冬菇亭）的馳名大牌檔陳根記及屹立40年的茶記「波記」去年底離場後，展開翻新工程，昔日喧鬧繁華的風貌頓變成廢墟，不過，近日冬菇亭又迎來另一番新景象。事隔約半年，記者發現，一間海鮮大排擋已進駐冬菇亭，該食店提供早茶和晚市，有街坊食客歡迎有新食店進駐，又大讚「大件夾抵食」。可是，有街坊認為，冬菇亭翻新後，建築外貌雖獲得保留，但亭外加建十個粉紅色花槽「十分礙眼」，與區內設施顯得格格不入。

繼由領展管理的禾輋街市翻新完成後，三個禾輋冬菇亭隨即翻新，紥根沙田禾輋冬菇亭數十載的「陳根記」大牌檔和「波記」茶記，分別於去年12月17日及19日結業，令一眾街坊無奈失卻聚腳點。

繼由領展管理的禾輋街市翻新完成後，去年三個禾輋冬菇亭隨即翻新，「陳根記」大牌檔和「波記」茶記被迫離場。（資料圖片／黃偉民攝）

記者今早發現，其中兩個冬菇亭已完成翻新，由一間「明記海鮮大排檔」進駐，提供早茶、午市、下午茶和晚市，營業時間由早上5時半至翌日凌晨2時。店員透露，該食店只開業十多日，現仍在招聘多名樓面。記者察看門外餐牌，菜式與以往大排檔相若，主要是小炒和海鮮，但增加了點心和茶點。

記者今早發現，其中兩個冬菇亭已完成翻新，由一間「明記海解大排檔」進駐。（李智智攝）

以往冬菇亭是街坊的「廉價飯堂」，早前有地區人士擔心，冬菇亭翻新設施又加裝冷氣，街坊恐要捱貴飯。不過，記者見早茶的食客絡繹不絕，店員笑言開業以來生意不俗，「早茶茶芥只是每位4元，全日免收加一，晚飯更是茶芥全免」。記者亦見食店推出學生優惠，學生可享28元「兩餸飯」，更獲送汽水。

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食客林先生認為，現時冬菇亭翻新後環境較以往舒適整潔，價格相宜，食物味道亦不錯。另一位食客梁先生亦說：「今早食了叉燒包和燒賣，都不用50元，大件夾抵食。比附近酒樓點心好吃得多」。他又透露，有朋友在剛過去母親節，訂了母親節套餐，「有海蝦、乳鴿、斑球和楊州炒飯等6道菜都只是680元」。他亦期望，另一個冬菇亭盡快完成翻新，讓居民有更多選擇。對於另一個冬菇亭的發展，記者正向領展查詢。

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至於冬菇亭翻新後的外貌和設施，記者發現，原屬僭建物的冬菇亭屋頂屬，以玻璃圍封並加裝多部冷氣冷氣，另加裝亦外牆，附設玻璃櫥窗和瓦磚，如現時新翠邨及顯徑邨的新式冬菇亭相若。記者亦見，3個冬菇亭由約10個不同大小粉紅色花槽包圍，與過去在空地放置大批摺凳和摺檯的舊貌大相徑庭。

不願上鏡的街坊李小姐稱，雖然整體外貌得以保留，「感覺文雅了」，但失卻了原有風貌和戶外吃飯的風味。她又認為，粉紅色花槽「十分礙眼」，與區內設施顯得格格不入，「改變了的東西是回不來的」。