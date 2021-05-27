中電擬改劃海逸坊九成面積作辦公室　居民憂盡失民生店舖

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-27 19:34

中華電力有限公司（下稱中電）於5年前購入海逸坊股權，成為商場最大股東。中電早前向地政總署提出，為「配合把部份海逸坊內的地方由商舖改為辦公室用途的計劃 」， 建議修訂九龍內部分地段的總綱發展藍圖。 文件中顯示，商場原預留作商舖的面積大幅下降，當中九成的商舖面積用作中電總部辦公室，而在內原有設立新幼稚園用地亦被移除。改劃後，整個商場發展計劃將影響一些民生商舖及設施。今日（27日）九龍城區議會房屋及發展規劃委員會中討論相關議題，有區議員譏諷改劃方案會令海逸坊會淪為「中電坊」，對居民造成不可逆轉的後患。

中電擬改劃海逸坊九成面積為辦公室。（陳浩然攝）

同類方案早於3年前提出，當時遭到居民反對，故發展計劃一度擱置。但在今年5月，中電在無諮詢居民下，再次申請修訂藍圖，並只提供14天地區諮詢期（5月6日至5月21日），做法引起居民不滿。在區議員和居民爭取下，成功把地區諮詢期延至下月8日。會內通過一項動議，促請地政總署否決中電申請，並去信地政總署要求就事件作公開諮詢。

會內通過一項動議，促請地政總署否決中電申請，並去信地政總署要求就事件作公開諮詢。（九龍城區議會民主派議員平台直播截圖）

區議員譏海逸坊將淪為「中電坊」

不少區議員對中電及地政總署未有派員出席會議感到遺憾，認為他們需要出席以回應相關事宜。文件提案人、民主黨九龍城區議員郭天立指，從諮詢文件中可見，商場舖位的面積下降，九成用地改劃為中電辦公室，擔心對民生店舖有影響。郭天立譏諷海逸坊會淪為「中電坊」及變成商廈，若申請通過，會對居民造成不可逆轉的後患。他形容附近的海逸豪園居民生活依賴商場設施，例如超級市場、食肆、櫃員機、洗衣店等，對於有小朋友的家庭，則關心海逸坊內供孩子補習及興趣班的租戶會否因而消失。

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從諮詢文件中可見，商場舖位的面積大幅下降，九成用地改劃為中電辦公室。（區議會文件）

他續指，從文件資料可見，預計在2023年至2026年間，商場會進行裝修而需要關閉。裝修造成3年真空期，而居民依賴超市買菜，需改到較遠的地方購買生活用品，「改裝後，商場啲食肆得返一兩間，面積又細咗」，郭天立認為，如此改劃變相只夠應付辦公室員工使用，居民需求則未能滿足。此外，辦公室亦會增加人流，令附近的交通負荷大增。

現時業委會已收到逾3,000份的反對書。（資料圖片）

業委會持超過3,000份居民反對書

海逸豪園業委會主席梁先生表示，2018年中電首次提出方案後，便已多次要求與中電對話，惟中電卻以未有計劃為由，拒絕透露相關資料。在上月對方再次提出方案前，居民事前毫不知情，全無諮詢過他們的意見，事後多次希望約見相關部門，均未有成功。

他提到，在當年的海逸豪園售樓書中，曾承諾有30萬呎的商場作地區購物及會所設施之用（海逸豪園會所位於海逸坊天台），惟中電卻兩次提出商場改作辦公室用途。此外，梁先生對設立辦公室感到憂慮，他預計有1,500名員工在辦公室工作，對附近的人流及交通定必造成深遠的影響。他透露，現時業委會已收到逾3,000份的反對書，足以證明居民不能接受商場有九成用地作辦公室。

自由黨九龍城區議員何顯明則認為，業委會要求中電撤回方案前，應就居民希望留下什麼店舖以及民生需求做好諮詢，但同時認為業委會不應只是反對，而不提出任何實際意見。獨立區議員楊永杰則認為，中電「一刀切」的做法不理想，呼籲雙方應作理性討論，業委會參與討論時亦不應「擺定姿態」，需向對方說清需求。

中電指將維持適當店舖組合維持民生服務

中電回覆查詢時表示，於2012年起遷⼊海逸坊，現在是海逸坊的業主，為配合業務發展提出海逸坊優化計劃，將海逸坊改建成中電的永久總部，同時亦希望為已⽼化的商場和停⾞場帶來新⾯貌。中電表示，致⼒在居⺠需要和中電發展之間取得平衡，希望藉優化計劃為海逸坊注入活力，使之成為區內新地標，提升海逸豪園的物業價值。⾃2016年開始，中電透過會⾯和設⽴展廳，向業主、業委會和居⺠解釋原來的優化計劃方案及連帶的改善屋苑環境措施，包括由中電出資為居民翻新天台會所和設立可持續發展基金。很遺憾經過近3年時間與業委會和居⺠的溝通和討論，有關⽅案於2018年未獲業委會接納，中電因此需要修改⽅案。我們現正按程序就新⽅案向政府申請審批。

有關計劃的詳情，可參閱附上的單張。就議員關注的事項，我們希望強調，新方案將維持適當的店舖組合以提供民生所需服務，中電會邀請包括超市、中西⻝肆、洗⾐店、診所、便利店和自動櫃員機等店舖進駐。商場天台的會所佈置及設施將維持不變，中電甚至會出資增設兩部可直達會所的升降機方便居⺠。而商場停車場亦會維持與現時數目相若的公眾泊車位，和增加電動車充電車位。施工期間，亦會實施一系列適切方案以盡量減少對附近環境及居民的影響。

中電一直按計劃進度和配合政府程序與持份者進行溝通。我們因應當局的諮詢工作，已分別向業委會和區內持份者解說計劃內容，亦透過單張向居民講解詳情。我們亦於早前透過信件向區議會提供關於計劃的詳細資料。