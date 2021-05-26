撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-26 16:57

西貢海濱公園放有幾隻紙船雕塑，紙船以舊報紙作為設計藍本，自2003年起便存放至今，惟近日突被翻新。重新製作後，紙船上的既有字眼亦有改變。其中一隻紙船原摺出的「香港獨立」字眼突然消失。其實，2月初康文署曾在水池中加設花盆，遮擋有「香港獨立」字眼的船隻，現突然又被翻新，再次引起網上熱議。康文署回覆指，摺紙船仍採用上述相同的剪報重摺成船身，但以另一種摺法呈現，期望給市民一個煥然一新的感覺。

翻查資料，西貢海濱公園水池的紙船雕塑是由退休建築師馮永基的設計，紙船上的文字與報紙和抗戰時間有關，並以玻璃纖維製成。創作者希望透過這個形式去紀錄西貢居民抗日事蹟，當中的「獨立」全句為「東江縱隊港九獨立大隊」，而「香港」全句為「日軍侵佔香港時期一支堅持武裝」。現已成為西貢的地標，屹立在公園近20年，紙船更曾獲香港建築師學會年獎。

但紙船雕塑近日被人發現，摺出「香港獨立」的紙船，毫無預警下「重新包裝」，懷疑換上其他的報紙取代。當區區議員梁衍忻發現後，在facebook發出有關帖文，亦表示已隨即查詢康文署，當時獲回覆指因紙船褪色，需作出翻新，預計今個星期內將會完工。

紙船雕塑放在上址多年，一直未有太大爭議。惟去年9月，曾有傳媒點名批評是「港獨紙船」。在今年2月，康文署在水池一帶進行工程，加設花盆，剛好遮擋「香港獨立」字眼，稱是新年裝飾。

西貢區議員黎煒棠認為，康文署在公園翻新工程時需要持有清晰的理據，「如果話殘舊嘅，要解釋點樣殘舊」。據他了解，是次翻新工程性質與遊樂場更新遊設施如搖搖板和健身器材一致，而這些工程進行前，署方均會到區議會地區小型工程和區議員作出討論及提出翻新理據。他認為，在同一準則下，是次翻新紙船同樣是當區居民常用的設施，在改善工程前，理應先告知當區議員及市民。

康文署：仍採用相同剪報重摺

康文署回覆查詢時指，西貢海濱公園設有一個紙船水池廣場，設計概念是基於昔日西貢是一個漁港，重現昔日漁村孩童玩紙船的簡樸情懷；紙船的外觀亦特別在船身印上報道當年記述抗日新聞的剪報（1998年10月26日大公報），讓人緬懷西貢居民昔日加入東江抗日大隊的英勇事蹟。

早前康文署職員巡視場地時，察覺該摺紙船的船身剪報貼紙出現脫色及破損的情況，故安排翻新工作。摺紙船仍採用上述相同的剪報重摺成船身，但以另一種摺法呈現，期望給市民一個煥然一新的感覺。