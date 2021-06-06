撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-07 16:44

本港過去十一年來發生至少五宗清潔工誤墮垃圾槽意外，釀成三死兩傷，香港01更揭發有出售屋邨仍未作出改善槽口設計，葵青區議員關注全葵青區內公共屋邨，包括居屋、出售公屋及租置公屋，有否存在不符合《建築物條例》的過大垃圾槽口設計。房署回應指，目前已完成葵青區所有公共屋邨優化垃圾槽工程，但以沒有備存資料為由，未能提供租置公屋或居屋的相關統計數據。

葵青區議員周偉雄表示，過去十一年來，由房委會發展的居屋、出售公屋或租置公屋，均曾發生清潔工誤墮垃圾槽意外，五宗意外中導致三人死亡，意外主因與槽口設計過大、地台太斜有關。

周援引1976年《建築物條例》中規定垃圾槽口尺吋不得超過250毫米乘350毫米，然而仍有部分公屋尺吋超過有關規定，而外判清潔承辦商不能改動垃圾房的裝置及設計，增加工人容易滑入垃圾槽內受傷的風險。他要求房署提供葵青區公共屋邨、租置屋邨、居屋垃圾槽是否悉數符合《建築物條例》規定的資料，而大元邨垃圾槽奪命事故發生後，房署進行優化工程後，有否發現區內屋邨的垃圾槽仍未符合標準。

房屋署回應房委會已於2011年起在轄下公共屋邨進行優化垃圾槽工程，目前已完成相關工程，包括收窄槽口以及加設固定擋板等。署方又稱會派人定期巡查及維修邨內的垃圾槽設施，若發現破損情況，會安排人員進行維修及更換，並不時向潔淨服務承辦商發出有關垃圾槽工作安全指引，提醒公司確保僱員遵照安全工作守則。另外，承辦商所聘請的安全主任須監管屋邨清潔工作的安全事宜，並向屋邨經理匯報。屋邨職員會密切監察承辦商的工作表現，留意垃圾槽使用情況。

至於隸屬租者置其屋的屋邨及居屋屋苑，署方指業主及管理公司須按照大廈公契及《建築物管理條例》規定，為屋邨的公用地方和設施執行管理及維修改善工作，當中包括垃圾槽改善措施，署方稱並無備存相關屋邨及屋苑垃圾槽的資料。

香港01今年2月巡查過去11年來全港發生過清潔工墮垃圾槽的大廈，揭發當中長安邨及山景邨在大元邨奪命意外後，沒有跟從死因裁判官報告改細槽口設計，懷疑違反槽口尺寸不能大於350毫米乘250毫米的法例，而兩邨同屬出售屋邨，由業主立案法團負責設施改善工程。

勞工處早前回覆指已向七條屋邨的物業管理公司發出「暫時停工通知書」，停止其使用該屋邨內的垃圾槽進行運送垃圾工作，直至信納他們已採取措施消除有關危害，才可恢復使用該等垃圾槽，當中包括早前發生奪命垃圾槽意外的山景邨。