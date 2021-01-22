奪命垃圾槽｜屢奪清潔工命　工會多年倡用𨋢運垃圾不果

撰文： 彭愷欣 陳諾希 最後更新日期： 2021-01-22 12:21

屯門山景邨發生清潔工墮垃圾槽斃命的慘劇，今（22日）早，房屋署人員到場巡察，工業傷亡權益會（工權會）總幹事蕭倩文亦到場了解情況。她批評同類事件屢次發生，舊式屋邨垃圾槽設計向來存在問題，令清潔工人倒垃圾時身陷危機。 有清潔工人工會指，2017年馬鞍山發生同類事件後，房署有進行垃圾槽改善工程，惟「治標不治本」，建議採用「推桶入升降機」的方式收集大廈垃圾，方是最安全及最有效率的倒垃圾方法。

今早工權會總幹事蕭倩文到山景邨涉事垃圾槽了解，惟垃圾房已上鎖，居民向她透露，平時各戶垃圾放在單位門口，或放在每層大堂位置的垃圾桶中，清潔工人收集後再推去同層的垃圾房，將一包包垃圾從槽口丟到地下垃圾房。

蕭倩文稱，對意外感到憤怒，「點解啲意外一而再，再而三咁發生？一定係設計問題」。她相信山景邨垃圾房與舊式公屋一樣，垃圾房內有個槽口，垃圾槽石屎壆只及膝，清潔工人將一袋袋垃圾放進槽時，該設計令工人工作期間有困難，特別是垃圾槽出現阻塞時，工人需要用他的工具或者用力將垃圾推進槽時，「令佢失重心跌落個槽到」。

由於景樂樓的垃圾房全部上鎖，蕭表示，現階段無法得知垃圾房內有沒有地方可讓工人扣安全帶。記者透過門縫拍攝到肇事35樓垃圾槽，對照同大廈其他層數設計一樣，均採用正方形的垃圾槽口，每邊約半米。槽口前有一石屎壆位，壆位只到小腿，亦不見有安裝安全帶。但槽上貼有告示，提醒工人「嚴禁踏上、跪坐、側身及探頭入垃圾槽斜台」。

記者視察其他層數垃圾槽 石屎壆位只到小腿

悲劇屢發生，蕭倩文促房署審視現時公屋垃圾房情況，令同類事件不再發生。同時，亦應該為清潔工人提供嚴謹的訓練，令工人不要輕視安全，覺得倒垃圾是沒有技術可言的工作。清潔公司亦應向清潔工人提供安全帶，要求他們在們使用垃圾槽倒垃圾時扣上安全帶。

工會促使用升降機收集大廈垃圾

清潔工人職工會總幹事胡美蓮稱，對事件感到遺憾。她透露2017年馬鞍山發生清潔工墮垃圾槽亡的事件後，房署提出的改善措施為收窄每層的垃圾槽口，惟此舉「治標不治本」。因公屋現有的垃圾槽為「直落式」，設計上存有缺陷，一包包垃圾丟進槽中時，垃圾很容易卡在中間，塞住槽管。因此即時收窄了垃圾槽口，當垃圾槽內出現阻塞，工人仍需探頭及探身去查看槽管出現阻塞的地方，再用水或工具去處理。

胡美蓮指，工會多年來一直向房署建議，以「推桶入升降機」的方式收集大廈垃圾，該做法可以選擇在非繁忙指定時間進行，徵用一部升降機倒垃圾，惟房署拒絕考慮該方案，「好多私人物苑都係咁做，點解公屋唔得？房署冇認真解決問題」。

杜振豪表示，新型「抽屜式」垃圾槽口相對較安全，避免清潔工人墮槽，惟功能上自相矛盾，工人難將垃圾放進槽口。（受訪者提供圖片）

清潔服務業職工會總幹事杜振豪亦稱，2017年後房署有進行垃圾槽改善工程，今次山景邨再發生同類清潔工人墮垃圾槽亡悲劇，要了解山景邨垃圾槽是否設計上有問題，抑或署方仍未於山景邨進行垃圾槽改善工程。

杜振豪又表示，改善工程中有不同的改裝，有些只是收窄了槽口，有些則改成新型「抽屜式」垃圾槽口。「抽屜式」相對較安全，避免清潔工人墮槽，惟功能上自相矛盾，「當你槽口越細，工人去倒垃圾就越冇效率，因為要不斷將垃圾整到好細，同埋一啲好大型、長條型垃圾都丟唔到落去。」工會認為，既安全又有效率的做法是透過升降機運至地下。

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今日（22日）凌晨約零時17分，警方接獲山景邨景樂樓地下垃圾房員工報案，指發現1名男工人，昏倒於其中1個垃圾桶內，不省人事。救護員接報趕抵，立即將事主送往屯門醫院，抵院搶救後，終告不治。警方經初步調查後，懷疑關男由35樓頂樓跌入垃圾槽內，飛墮地面垃圾房，將案件列作「工業意外」處理，正調查慘劇原因。