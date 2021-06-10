食環署替304個空置街市檔位招租　團體質疑招租率過低成效不彰

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-10 19:08

食環署昨日（9日）公布，本月21日起為轄下36個街市共304個空置攤檔進行公開競投。監察公營街市發展聯盟表示，是次公開競投只開放36個街市合共304個空置攤檔，招租率佔全港空置攤檔只有17%，認為當局仍未能大幅改善空置攤檔問題，將再次去信食環署要求交代有關放租準則及縮短租約的理據，以及要求當局公開交代處理剩餘空置街市攤檔的時間表。

食環署昨日（9日）公布，本月21日起為轄下36個街市共304個空置攤檔進行公開競投。（資料圖片/呂凝敏攝）

食環署昨日（9日）公布，本月21日起為轄下36個街市共304個空置攤檔進行公開競投。監察公營街市發展聯盟今日（10日）表示，對食環署將街市空置攤檔重新招租表示歡迎，但指根據2020年底食環署資料顯示，73個公眾街市中，共有超過1,800個空置攤檔，而是次公開競投只開放36個街市合共304個空置攤檔，招租率佔全港空置攤檔只有17%，全港只有西貢區及沙田區的招租率超過5成，空置情況最嚴重的元朗區，其招租率只有4%，黃大仙及觀塘合共的266個空置攤檔，更是零招租。

聯盟於今年4月曾發布關於街市空置檔位需求調查，分別約有8成檔主反映食環署應設立彈性的短期租約及提供租金優惠，以提供較低門檻的就業機會予基層大眾。（資料圖片/呂凝敏攝）

無提供短期租約 難吸引基層競投

聯盟又指，由於過往非短期租約攤檔合約期是三年，是次攤檔合約縮短為一年及不設續租，即表示即使商戶有意長期營運，但因為未必有機會續租，變相減低競投意欲。2018年，食環署亦曾推出三個月的短期租約攤檔，以向有意競投的商販提供更多選項及彈性，但是次競投卻沒有提供類似短期租約，認為有關做法不但欠缺理據，亦無助吸引基層檔主及失業人士競投攤檔，與食環署自己聲稱「為基層提供就業機會」的理念背道而馳。

監察公營街市發展聯盟姚靈音認為，根據公開競投的攤檔數字所見，預計未能大幅改善空置攤檔問題，公帑會繼續被浪費。（監察公營街市發展聯盟圖片）

監察公營街市發展聯盟姚靈音認為，根據公開競投的攤檔數字所見，預計未能大幅改善空置攤檔問題，公帑會繼續被浪費。她形容疫情下失業情況嚴重，是次競投所提供的就業機會不多，而縮短合約期、續租權利被剝奪、取消短期租約等措施，會令創業者卻步。姚靈音表示，自昨日消息公布後，收到不少有興趣競投的失業人士及墟市檔主反映「有興趣投檔，但剛開鋪就要諗一年後執笠」的意見。她指聯盟於今年4月曾發布關於街市空置檔位需求調查，分別約有8成檔主反映食環署應設立彈性的短期租約及提供租金優惠，以提供較低門檻的就業機會予基層大眾，故將再次去信食環署要求交代有關放租準則，以及縮短租約的理據，檢討目前的做法，以及要求當局公開交代處理剩餘空置街市攤檔的時間表。