街市空置情況嚴重　團體辦街市研習室　促當局重新開放丟空檔位

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-18 14:46

早前有調查揭示全港公營街市空置檔位情況嚴重，空置率高達14％，更有按年上升的趨勢。有團體在上周六（15日）在西貢舉辦「街市研習室」，設6個不同主題的墟市攤位供市民遊玩，助大眾了解更多街市的現況和問題，並希望藉此推動食環署改革活化街市規劃及重新開放空置檔位。

活動「街市研習室」是由監察公營街市發展聯盟、社區發展陣線等團體合辦。活動於西貢街市對出空地舉行，設有6個不同主題的墟市攤位開放給市民參與，當中包括街市空置的社區展覽、歷史文化探索團、街市定向小遊戲、廢物再生工作坊、街市設計師等。

西貢區議員陳嘉琳、梁衍忻及何偉航上周六出席活動主禮儀式，3人均表示非常支持有關活動，而梁衍忻則提到，西貢的對面海街市因空置問題嚴重已在本年初關閉。現時，西貢街市已成為西貢市中心唯一一個街市，希望不同持份者能正視街市空置問題，不要任由街市檔位繼續丟空。

西貢區議員梁衍忻提到，西貢的對面海街市因空置問題嚴重已在本年初關閉。現時，西貢街市已成為西貢市中心唯一一個街市，希望不同持份者能正視街市空置問題，不要任由街市檔位繼續丟空。（圖片由監察公營街市發展聯盟提供）

公營街巿空置率高企

活動舉辦團體監察公營街市發展聯盟姚靈音表示，食環署至今仍未正視街市空置問題，並引述監察公營街市發展聯盟早前空置街市調查指，全港街市空置檔位比率逐年遞增，今年空置率達到14%，全港多達超過1800個空置或凍結檔位，而大部份檔位已空置3年或以上。聯盟希望透過舉辦活動，能推動大眾市民關注空置檔位問題，擴闊對街市的想像空間及探索街市改革的可能性。為了推動食環署活化街市規劃及開放空置檔位，聯盟稍後會撰寫研究報告予食環署，並提供政策建議，改善街市發展及功能。

監察公營街市發展聯盟姚靈音希望透過舉辦活動，能推動大眾市民關注空置檔位問題。（圖片由監察公營街市發展聯盟提供）

活動策展人：善用墟巿能為當地居民提供就業機會

社區發展陣線楊健濱則希望「街市研習室」在帶給市民娛樂及教育同時，亦期望不同持份者包括食環署能參照活動的經驗去全面檢討街市政策，例如恢復招租空置的街市檔位，制定多元化的短期租約政策、擴闊檔位可售賣的貨品種類、提供更多租金優惠等，吸引基層大眾租用檔位做零售或創業的用途，以減少浪費公共資源。

協辦活動的西貢地區平台「貢想」負責人吳小姐表示，每逢假日都必定有很多人到西貢遊覽，期望西貢能定期舉辦假日墟市活動，善用空間，並能為當地居民提供就業機會。另一協辦平台「拾時丁」Kathy指出，平台不時舉辦手作坊等街坊活動，如果能租用街市空置檔位舉辦，有助增強街市活力及社會價值，亦能善用空置空間。

活動進行期間，亦有家長攜子女共同參與。林太表示，平時逛街市時，並沒留意街市空置檔位。透過活動，反能令她和小朋友遊走街市時能認真觀察，認識到街市空置的嚴重。她同時指出：「希望珍惜香港寸金尺土，唔好咁浪費！」遊玩「街市設計師」的參加者Hazel則希望街市空置的鋪位能出租做更多元化的店舖，例如金魚店，亦有部份參加者提議電影空間、回收站等。