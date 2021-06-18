中大調查發現逾七成智障者外出活動減：有院友日夜留宿舍慘過坐監

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-18 19:16

新冠肺炎疫情持續，針對智障人士的社福服務受影響停擺，支援減少之下照顧者壓力倍增。香港中文大學社會學系今日（18日）公布調查報告，發現本港智障人士於疫情期間遭遇環境約束、體力活動減少等情況，較參與同一調查的其他國家嚴重；而家庭照顧者的情況健康、對疫情資訊接收的滿意度亦較低。團隊建議，政府在疫情下應推出簡易圖文資訊，同時亦應推動多元化服務，及盡量維持緊急社區支援。

本港智障者外出活動機會較外國同類調查少

中大「探索新冠肺炎疫情對智力及發展障礙人士及其照顧者的影響」研究於2020年8月至10月進行，在共19個國家及地區收集了3754份有效問卷，香港區的調查共收集了269份有效的照顧者問卷。調查結果顯示，有近六成（58.4%）的本港照顧者指，其智障親屬在疫情期間曾遭遇環境約束，包括限制進出某環境服務設施、限制在某範圍內的活動等，比全球平均37.2%的水平高約兩成。

此外，調查發現有超過七成智障人士的體力活動（74%）和在陽光下的時間（79.2%）比平常少，高於全球平均水平的63.1％和48.5％；至於本港照顧者對政府發放疫情資訊的內容和時間，滿意度均不足三成（分別只有27.3％和26.2%）。

嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇指出，過去因疫情家居照顧、日間服務等暫停，照顧者一星期七日要為智障家屬提供24小時照顧，心理壓力很大，認為在疫情初期政府不應一刀切暫停所有服務，在有新安排前亦應先諮詢互助組織家長的意見。

新冠肺炎疫情持續，不少對智障人士的社福服務都受影響。（資料圖片／羅君豪攝）

智障人士留家與照顧者磨擦漸多

智障者自我倡導組織「卓新力量」主席譚嘉敏表示，自己在宿舍內住了六年，疫情下不能到工場工作，「由朝到黑都係睇電視、玩puzzle」；又指常留在家中，與父母多了發生爭執。其母親譚太則指，庇護工場停開後，政府的指引沒提及他們可有何支援，雖然復康機構有製作網上運動片和郵寄工作紙給女兒，但譚太指並非「間間機構都肯做」；而她也知悉有部分院友現時要日夜留在宿舍，情況「慘過坐監」。

負責是次研究的香港中文大學社會工作學系助理教授崔佳良博士建議，政府在疫情下應加強適時溝通和交流，並重視自助組織的功能和角色；在鼓勵公眾保持社交距離的同時，也需保持一定的體力活動，以及應探索突發危機下的替代服務。