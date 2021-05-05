智障男童院舍墮斃案裁死於意外　團體批院舍規定遲遲未修例

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-05 12:14

14歲患中度智障及自閉症男生梁子駿，5年前在私營殘疾人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因裁判官黃偉權昨（4日）引導陪審團，排除非法他殺和自殺的可能，5人陪審團經商議後，一致裁定子駿死於意外。

嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇，今早（5日）於港台節目表示，事故後成立的社署「檢視院舍實務守則及法例工作小組」，雖然兩年前提出19項建議，惟至今仍未修例。她又認為，即使將護理員與院友比例降至1比30，其實仍然不足，需要有其他專職人手。

男童梁子駿於2016年8月23日在康橋之家墮斃，該院舍同年10月被社署釘牌。(詳看下圖)

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黎沛薇今早於港台節目《千禧年代》表示，小組提出19項建議至今2年，雖然去年中，立法會曾開會商討，但之後一直未有進展。她表示，即使報告建議得以落實，但其實仍不足夠，現時護理員與院友比例規定為1比40，但降至1比30亦只能勉強維持基本生活。她表示，院友仍有其他需要，需要專職人手協助，例如配藥員、社工等。她又稱，理解院舍難以聘請人手，故倡議提高業界薪酬待遇。

黎沛薇又稱，不少不幸事件都於晚上發生，但上述人手規定，只適用於日間，晚間只需一人當值，認為相關規定同樣需改善。

子駿童年時的照片。（詳看下圖)