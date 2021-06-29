火炭東熟食市場與鄰近穗輝工廈被指綜合發展　政府：會適時公布

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-06-29 23:16

食環署在今年5月宣布，將於2024年前全面關閉和收回火炭東、西熟食市場，惟有區議員表示，政府從未就火炭東熟食市場的發展方向諮詢區議會意見，遂向當局追問關閉火炭東、西熟食市場的安排及未來發展，並指相信穗輝工廠大廈的重建計劃，將會與火炭東熟食市場和巴士站綜合發展。 政府多個部門綜合回覆時表示，火炭東熟食市場用地的未來用途，政府會按照既定程序，以制訂善用有關用地的方案，會在準備工作就緒時作出公布。而負責穗輝工廠大廈重建的房委會則表示，就穗輝工廈而言，為盡快推展有關公營房屋發展項目，重建計劃並不包括山尾街的公共運輸交匯處和火炭東熟食市場。

食環署在今年5月宣布，將於2024年前全面關閉和收回火炭東、西熟食市場。有區議員相信，穗輝工廠大廈的重建計劃，將會與火炭東熟食市場和巴士站綜合發展。（資料圖片/曾鳳婷攝）

沙田區議員周曉嵐表示，過去沙田區議會討論興建火炭山尾街政府綜合大樓時，曾建議政府一併發展火炭西熟食市場和鄰近的球場，以增加大樓面積和大樓設施。然而當食環署今年5月宣布，將於2024年前全面關閉和收回火炭東、西熟食市場時，政府卻從未就火炭東熟食市場的發展方向諮詢區議會意見，由於火炭東熟食市場與山尾街巴士總站，與穗輝工廠大廈只是一街之隔，周相信穗輝工廠大廈的重建計劃，將會與火炭東熟食市場和巴士站綜合發展。

沙田區議員周曉嵐形容，政府卻從未就火炭東熟食市場的發展方向諮詢區議會意見。（資料圖片/曾鳳婷攝）

發展局、食物及衞生局、食環署及政府產業署綜合回覆指，火炭東及西熟食市場已出租的攤檔分別為24個及15個，分別租予12名及5名租戶，當日兩名租戶同時租用該兩個熟食市場攤檔。在共15名租戶中，租用最多攤檔的租戶在該兩個熟食市場共租用10個攤檔。當局表示，除上述兩個熟食市場外，火炭一帶已有為數不少的食肆，供附近居民及工作人士選擇。

當局指，火炭西熟食市場旁的遊樂場及臨時停車場用地，是建議以「一地多用」模式發展作政府聯用綜合大樓，當局會考慮把熟食市場騰出來的用地，也納入大樓發展地盤內。發展局及政府產業署現正為用地的發展與相關政策局及部門研究及協商，以制訂最佳的「政府、機構或社區」用地組合建議，並計劃在今年稍後盡快就聯用綜合大樓的建議諮詢沙田區議會。至於火炭東熟食市場用地的未來用途，政府會按照既定程序，以制訂善用有關用地的方案，會在準備工作就緒時作出公布。

食環署指，已就關閉這兩個熟食市場的計劃，與租戶及持份者展開磋商，並會繼續聆聽意見及適時公布具體安排。

規劃署回覆時表示，穗輝工廠大廈和火炭東西熟食市場，在《沙田分區計劃大綱核准圖編號S/ST/34》劃為「工業」地帶。就穗輝工廠大廈重建為公共房屋，以及火炭東西熟食市場所在的政府用地的未來發展，相信相關政府部門會按既定程序適時諮詢持份者，包括區議會及地區人士，規劃署會配合相關的發展計劃，修改沙田分區計劃大綱圖。

在東熟食市場經營食檔40年的錦記午飯檔主陳先生表示，政府打算在西熟食市場興建綜合大樓，理應不需清拆東熟食市場，不滿政府處事「一刀切」。（資料圖片/曾鳳婷攝）

至於房委會在回覆周曉嵐關於重建穗輝工廠大廈的清空方案詳情時則表示，就穗輝工廈而言，為盡快推展有關公營房屋發展項目，重建計劃並不包括山尾街的公共運輸交匯處和火炭東熟食市場。

自上月收回火炭東、西熟食市場消息傳出後，有在火炭東熟食市場經營食檔多年的檔主表示，政府打算在西熟食市場興建綜合大樓，理應不需清拆東熟食市場，不滿政府處事「一刀切」。