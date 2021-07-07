灣仔北重建將拆三座政府大樓　重置港灣消防局到海軍商場

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-07 13:59

政府在2017年《施政報告》首次提出把灣仔北三座政府大樓及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，並於2020年《施政報告》重申落實有關項目，而近日其初步發展方案終於曝光。當中包括將會興建3條行人天橋及及改善現有行人連接設施，也會興建一條行車隧道和進行道路改善工程。此外，政府又計劃重置港灣消防局到海軍商場的現址。

根據商務及經濟發展局向灣仔區議會提交的文件，當局建議將灣仔政府大樓、入境處大樓及稅務大樓和港灣消防局現址重建，初步方案中項目的地盤面積為15,444平方米，設有會展設施、500個房間的酒店、甲級寫字樓、停車場及公共行人通道。項目會包括興建一條橫跨港灣道的架空連接通道以接駁會展中心一期，而為了為加強與灣仔核心地區及灣仔新海濱的連接性，政府將會興建兩條天橋，包括條橫跨菲林明道的行人天橋和沿告士打道北面行人路的行人天橋，亦會優化多條現有天橋以配合未來發展。

此外，政府又指將進行一系列道路改善工程，除了在灣仔北重建項目中提供約880個車位、89個貨車位及33個上落客位，也會沿港灣道興建一條行車隧道作為灣仔北重建項目的主要行車出入口，並優化包括分域街及告士打道等多個路口。

文件中又提到，現時的港灣消防局並未設有標準救護設施及足夠空間容納救護車，局內五個停車間車房已超越其停泊容量，因此政府計劃將港灣消防局升級並重置於毗鄰分域碼頭街及龍合街的用地，即海軍商場的現址；重置後的港灣消防局佔地約4,200平方米，將設有標準區消防局暨救護站的所需設施（包括九個停車間車房及消防分區訓練設施和演講廳）、跨部門行動指揮中心及消防行動指揮中心，又會增設「社區應急準備體驗館」，館內將設有模擬不同場景的實體訓練設置及特有的教育展品，向大眾灌輸全方位的應急準備意識。

據了解，海軍商場在1960年代興建，並由香港軍人輔導會持有，當年建成主要供登岸水兵購物，商場內有約十多間店舖。商場於2016年曾獲城市規劃委員會批准重建，惟香港軍人輔導會斥資數百萬港元聘請顧問研究後，於2019年11月遭政府煞停計劃，租約在今年底到期後不獲續租，並計畫改建成港灣消防局。對於分域碼頭拆卸的消息，各界均有不同意見。