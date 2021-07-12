IVE學生繼承父志關愛弱勢社群　研發AI輪椅避開障礙物比賽奪冠

撰文： 來稿 最後更新日期： 2021-07-12 18:33

「我記得看過一齣以殘疾人士為主題的電影，其中一句對白令我印象深刻—『你無法選擇不坐輪椅，但可以選擇怎麼坐』，更啟發了我思考如何以工程知識協助有需要的人。」 撰文：職業訓練局

IVE電腦及電子工程高級文憑學生陳匡正（Justin）參加VTC舉辦的STEM設計比賽，憑「智能輪椅」的設計獲比賽總冠軍，圖為「智能輪椅」的雛型。（VTC提供圖片）

專業教育學院（IVE）電腦及電子工程高級文憑學生陳匡正（Justin）以人工智能（AI）技術設計具語音功能的「智能輪椅」，協助行動不便的人士自動避開障礙物，作品成功獲STEM比賽總冠軍，Justin希望將來開發更多智慧產品，幫助弱勢社群。

受父親職業啟發 身體力行關顧社群

「我喜歡工程，希望利用科技幫人，或多或少與父親的工作有關。」Justin的父親於弱能人士工場擔任培訓導師，負責教導學員簡單的工程知識，幫助他們投身社會。Justin從小見證父親如何身體力行，關顧社群，他亦培養對工程的興趣，他說﹕「自小我就從旁協助父親準備教學材料，他趁機教導我基本工程知識，例如電路接駁及木工等。」

中學畢業後，Justin入讀IVE基礎課程文憑（工程），學習工程知識，當得知VTC STEM教育中心舉辦STEM設計比賽後，他便與幾名同學躍躍欲試，Justin 直言構思「智能輪椅」的出發點很簡單，他表示﹕「修讀基礎課程文憑時，初次接觸AI科技知識，便計劃構思AI智能輪椅，既能助人，亦會是難得的實戰經驗。」

為更好構思輪椅的功能，他在父親的介紹下，先與一些輪椅使用者交流，更親身坐上輪椅，體會他們日常面對的困難，他分享﹕「聽到他們最擔心的是使用輪椅時不慎撞到人或障礙物而釀成意外，亦有用家分享上落輪椅時的不便，需要人手升降腳踏等。」

Justin的「智能輪椅」概念，以AI物件辨識技術辨別輪椅附近的障礙物及自動控制腳踏升降，提升輪椅使用者的安全。（VTC提供圖片）

「智能輪椅」概念就是以AI系統作為輪椅的「大腦」，在輪椅前方設置鏡頭，利用物件辨識技術辨別輪椅附近的障礙物，例如當鏡頭辨認到輪椅前方有固定的障礙物時，AI便會自動控制輪椅減速或停下；另外，輪椅亦設有語音裝置，用戶只需說出「升起」或「降下」等關鍵字，系統就會自動控制腳踏升降，方便用家上落輪椅，而輪椅亦加設定位及求助訊息功能，假如用家遇到意外，只需按下「求助」按鈕，系統便會立即把求助訊息經手機程式傳送予家人或照顧者。

IVE（黃克兢）工程學系講師余紫達（左）指，IVE課程教授學生與電子產品設計、編程及感應器技術相關的專業知識，有助裝備如Justin一樣的年輕人成為工程科技專才。（VTC提供圖片）

最難訓練AI系統辨別障礙物

「智能輪椅」由構思概念至製作雛型，前後共花了數個月時間，Justin表示最困難是訓練AI系統辨別障礙物及定義「安全距離」，他說﹕「要界定障礙物與輪椅之間的距離，何時要減速及停下，這些都與編程有關。」Justin除上網自學外，亦會請教老師，經過反覆測試後，終成功設定AI系統。

Justin的「智能輪椅」在比賽中贏取總冠軍，為他的工程夢打下強心針，他去年升讀IVE電腦及電子工程高級文憑，繼續學習更多與電子產品設計、編程及感應器技術相關的專業知識，希望在工程路上走得更遠，他表示﹕「『智能輪椅』尚有不少可改良的地方，我亦希望裝備更多知識後，將來研發更多產品，為社會作出貢獻」。