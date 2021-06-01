四年兼讀學徒滿師出關　獲獎畢業生：女性做藍領都有優勢

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-01 00:01

本港新生代女性有力擔起藍領職場半邊天。職訓局日前公佈傑出學徒獎勵計劃的得獎名單，其中兩名年紀輕輕的女生，分別加入升降機與電梯維修行業及建造業，憑着熱誠與幹勁，成功贏取其他男性同袍的信任，成功完成四年制兼讀學徒制「滿師」，正向下一步目標進發，寄語新人堅持「三不政策」，即不怕蝕底、不斷發問實踐及不怕辛勞才能克服難關。

香港專業教育學院（IVE）及職訓局（VTC）每年設有職業課程，鼓勵有志投身行業的年青人可在學期間接受培訓，部分畢業生獲僱主提名參加「傑出學徒獎勵計劃」，去年度共有超過200名註冊學徒獲僱主提名，最終16人獲甄選成為得獎者，日前獲頒發獎項表揚。

多次嘗試失散 當升降機電梯學徒成就理想

現年27歲的芷珺便其中一名得獎者，她表示曾修讀農業課程，但發現自己並不適合，又曾短暫任職過侍應及髮型屋學徒，最終很快便辭工，至2017年參加VTC學徒計劃，在升降機承辦商通力電梯（香港）有限公司掛單，一邊讀書一邊實習。

她承認剛入行半年，因出入升降機槽或自動電梯槽底的工作環境不理想，感到很不適應，幸帶他入行的師傅細心教導，逐漸上手，「入呢行唔怕蝕底，要肯問，學師就靠不斷發問，用心記住再落手落腳實踐。學徒係一張白紙，可以唔識但要肯去賞試。」

年紀輕被睇低 靠肯問肯做獲信任

芷珺又指女性比例在升降機及電梯行業偏低，在通力實習期間只有她是唯一一名女學師，體力上亦較男性「蝕底」：「同一個摩打調試，男技工扭一口螺絲，我要多花力氣（扭多幾口）先完成。」然而芷珺相信女性有與別不同的職業優勢，例如與客戶溝通或講解內容細節，客戶對女技工的接受程度較男性高；女技工體力較男性差，但個子較細，做事靈巧及細心具耐心，容易進入較棘手的位置進行調試，亦能察覺小至幾毫米的升降機移位，及早作出修正。現時她修畢學徒制後，正計劃持續進修以獲取更高學歷，向考取工程師的目標逐步邁進。

另一名得獎者子珊 只得24歲，四年前參加「earn and learn 職學計劃」於一間建築公司擔任營造技術學員，同時修讀IVE建造管理學課程， 一邊學習專業知識一邊實習。

克服畏高心魔 參與香港標誌性建築

她印象最難忘的經驗，便是參與西九戲曲中心的建造工程，負責檢查及修復天簾鋼造結構的油漆及防水物料，磨平復修有生銹甩漆的地方，本身有畏高的她，需要在70米高吊棚上工作， 最終經上司及同事鼓勵，最終克服心理障礙完工，對能夠參與興建香港標誌性建築感到自豪。

子珊又指雖然女性加入建築業越來越多，但男女比例仍然偏低，以她任職的公司為例，每100名男性員工才有2名女員工，在芸芸男性為主導的地盤中，由被認定是新手無學識的學徒，至後期工友會主動找她協商，當中就是靠主動性及相互溝通增加彼此信任。「做學徒就係白紙入行，要夠膽去問，唔好怕辛苦，驚做錯唔去試…...有啲工友會比較堅持，你要慢慢解釋畀佢聽，用耐性等佢信服，有時年輕或者會畀人看輕，但做咗4年開始有信心少少。」

她認為隨着時代變遷，建造業文化亦有所改變，當中最明顯是利用更多資訊科技，依靠更多畫圖軟件及手機程式協助完成工作，目前她已獲晉升為助理管工，未來她希望累積更多經驗，目標成為一個工地總管。