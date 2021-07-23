港鐵明年起停用輕鐵月台顯示屏　乘客查閱班次須使用手機APP

自2019反修例活動起，位於新界西北的68個輕鐵車站，有超過一半月台遭受破壞，事隔兩年，至今仍有超過一半的乘客資訊顯示屏仍未修復。港鐵最新回覆指，將陸續停用餘下屏幕，並建議市民轉用MTR Mobile應用程式查閱班次。



《香港01》記者調查發現，新界西北的68個輕鐵車站中，有38個車站，兩邊的月台都缺乏安裝顯示屏，亦有逾半輕鐵月台顯示屏仍未修復。（余睿菁攝）

顯示屏的功能，原本為顯示下一班列車的到站時間、路線號碼及車卡數目。《香港01》記者調查發現，新界西北的68個輕鐵車站中，有38個車站，兩邊的月台都缺乏安裝顯示屏，亦有逾半輕鐵月台顯示屏仍未修復，此外，原來的180個液晶體顯示屏，現時也僅剩61個。其中天水圍705以及706循環路線，整條路線只有總站天水圍站有2個顯示屏，沿途其餘15個車站，均沒有安裝顯示屏。

翻查資料，該批螢幕顯示屏於2003年、即兩鐵合併前安裝。有受訪市民對港鐵安排表示困擾，因月台缺乏顯示屏，難以知悉下一班班次，以及車卡數目。她以安定站為例，有5條路綫途經該站，待列車進入月台時，才會知道班次的路綫，或要從第二卡位置急奔到月台較前位置上車，恐釀成意外，希望港鐵能盡快安裝顯示屏。

根據運輸署網頁提供數字顯示，2020年輕鐵每天載客量約30.56萬人次。此外，一些大型轉車站，例如兆康站是西鐵綫轉乘站，共有4個輕鐵月台，有7條路綫途經，需應付龐大的乘客量。月台缺乏顯示屏，乘客難以知道車站下一班列車的班次，難免造成困擾。

港鐵會於較繁忙及客流量較多的輕鐵站，包括元朗站設置全新大型乘客資訊顯示屏幕。（余睿菁攝）

難以採購零件復修 建議乘客改用App查看班次

港鐵回覆指，由於該款顯示屏屬早期設計，已屆資產使用壽命期限，加上現時較難採購零件進行復修，因此現時只剩少於一半顯示屏正常運作。港鐵續指，考慮到輕鐵月台屬開放式系統的風險，決定將其他車站的顯示屏陸續停用，拆卸工程將於明年開展。

港鐵會於較繁忙及客流量較多的輕鐵站，包括屯門碼頭站、兆康站及元朗站設置全新大型乘客資訊顯示屏幕，並加強輕鐵月台廣播，通知乘客5分鐘內即將駛進輕鐵月台的路綫及預計的抵站時間。港鐵又建議乘客使用手機應用程式MTR Mobile當中的「Next Train」功能。

市民現時進入手機應用程式MTR Mobile，可以在常用工具一列，點選「Next Train」功能，並於右下角點選「輕鐵」，再點選想查閱的車站，程式就能顯示將會駛入月台就近兩班的列車路綫、目的地、車卡數目，以及時間。