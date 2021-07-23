MTR Mobile應用程式私隱權限惹爭議　專家指有機會透露給執法人員

輕鐵月台顯示屏將會全面停用，市民以後在月台等候列車時，想查閱下一班的班次，就只能透過港鐵MTR Mobile應用程式。惟該應用程式中，條款列明港鐵公司有機會將匿名資料披露給 「適用法律需作出披露的任何人士」，令用戶擔心有洩露私隱問題。專家解釋，應用程式只能透露某項資料予第三方。私隱專員公署則建議，用戶應檢視程式的權限設定，或自行關閉定位功能，保障私隱。



輕鐵月台顯示屏將會全面停用，市民以後在月台等候列車時，想查閱下一班的班次，就只能透過港鐵MTR Mobile應用程式。（余睿菁攝）

港鐵MTR Mobile應用程式自2020年8月13日起，將「Next Train」功能已覆蓋輕鐵網絡，市民需下載程式，才能獲得各輕鐵路綫的實時預計到站時間資訊。不過，用戶在進入應用程式介面前，需要同意當中的使用條款及細則， 而當中列明港鐵公司可以將匿名資料披露、轉移或轉讓給 「適用法律需作出披露的任何人士」，而其透露的資料內容則包括程式的設置和使用設定，例如小型文字檔案（Cookies），瀏覽歷史紀錄、甚至是一次性連接設備的當時位置，令公眾對該程式抱有私隱安全隱憂。

香港科創公司創辦人李勁華表示，按條款字面意思解釋， 「適用法律需作出披露的任何人士」是包涵所有法律持分者，例如警方等執法人員。李勁華又指，程式中披露予第三方的資料， 條款明確列出包括Cookies，即是記錄在瀏覽器中，曾造訪過的網頁記錄、執行過的操作。而Cookies分兩類，分別是第一方Cookie以及第三方Cookie，前者能記錄網址列中所顯示的網站，亦可儲存手機上網站已登入的密碼設定，而後者則是記錄造訪的網頁上，瀏覽過甚麼產品，以提供給其他網站作廣告之用。

惟手機應用程式中，程式開發商只能透過廣告ID進行追蹤，難以得到第一方Cookie的資料。至於程式上儲存的一次性連接設備的當時位置 ，會否透露給執法人員。李勁華解釋，只要市民沒有登入港鐵程式，港鐵一方則不能透過記錄追蹤位置歷史，亦難以還原用家身份。因此相關資料並不能透露予第三方。

市民若不開啟裝置的位置權限，仍能繼續使用「Next Train」功能，不過部份功能就有所限制，例如「行車指南」功能以及「落車提示」，無法顯示乘客所在地最就近的港鐵站，或提醒乘客於相關車站下車。

市民若不開啟裝置的位置權限，仍能繼續使用「Next Train」功能，不過部份功能就有所限制，例如「行車指南」功能以及「落車提示」，無法顯示乘客所在地最就近的港鐵站，或提醒乘客於相關車站下車。（余睿菁攝）

私隱專員公署提醒用戶 應自行關閉定位功能

李勁華提醒，若市民有所憂慮，在使用需要全球定位系統（GPS）網絡和藍牙功能程式前，可以選擇移除或不加入權限，亦可以在手機上私隱設定關閉「個人化廣告」。香港個人資料私隱專員公署又指，使用MTR mobile程式的用戶設備，將不會在未獲取授權的情況下，儲存位置紀錄。公署建議，用戶應不時檢視程式的權限設定，若有疑慮，在下載後自行關閉該應用程式的定位功能，以保障其個人資料私隱。

公署又建議，市民在選擇下載或使用任何應用程式前，該查閱其《私隱政策聲明》和《收集個人資料聲明》，以了解程式會上載或分享哪些資料。如有懷疑，市民應移除可疑和不常用的應用程式，以減低個人資料在不知情下被持續外洩的風險。

點擊看iOS用家如何關閉個人化廣告及定位功能

