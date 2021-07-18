建造業義工嘉許禮｜出版照顧者手冊　防癌會與兩政府部門奪金獎

建造業議會今日（18日）在建造業零碳天地舉行「2021建造業義工嘉許禮」，以表揚建造業界的傑出義工及機構。有獲獎義工表示，從義工活動中學會和有特別需要的長者及兒童相處，盼社會其他人亦能對他們多一分理解，減少誤會出現。



獲得金獎的優秀社福機構協作是香港防癌會，渠務署及水務署，他們協力於明年春天推出癌症病人照顧者全面手冊，內容包醫學知識、食療、財務管理和家居安排等，助照顧者一次過掌握所有資訊。（曾鳳婷攝）

適逢建築業界的「魯班服務月」，「2021建造業義工嘉許禮」於今日舉行。今年共有61間業界機構包括政府部門、發展商、承建商、分包商、工會以業界義工團隊，以及10間社福機構參與，總參加人數為15,376，義工服務時數近10萬小時，數目為歷年之冠。今年更特設全新大獎「CISVP全年最積極企業大獎」，以鼓勵更多業界人士積極參與，大獎各設冠軍、亞軍、季軍及優異獎，共有10個機構獲獎。嘉許禮由土木工程拓展署署長劉俊傑及建造業運動及義工委員會主席彭一邦擔任主禮嘉賓。

嘉許禮分別有三個得獎項目，非凡建造業義工項目得獎者包括中華電力有限公司（金獎）、渠務署（銀獎）、工木工程拓展署西拓展處（銅獎）；卓越建造業義工得獎者包括渠務署徐泳雯（金獎）、東涌新市鎮擴展-填海及前期工程-義工隊「友建地」黃慧瑜（銀獎）、金門建築有限公司鄧嘉雯(銅獎)；優秀社福機構協作的得獎者則是香港防癌會，渠務署及水務署（金獎）、基督教家庭服務中心及香港中華煤氣有限公司（銀獎）、明愛牛頭角長者中心及中華電力有限公司（銅獎）。

卓越建造業義工金獎得主由渠務署行政助理／技術秘書的徐泳雯奪得。（曾鳳婷攝）

接觸有特殊需要小孩及長者 學會應事先作充分了解

當中，卓越建造業義工金獎得主由渠務署行政助理／技術秘書的徐泳雯奪得。她現時為渠務署義工隊的召集人之一，有6年義工經驗，她表示，當初會成為義工，全因同事的邀請，她發現原來在做義工過程中也能學習到不少技巧，令她希望能持續去幫助他人。

徐泳雯（右三)發現原來在做義工過程中也能學習到不少技巧，令她希望能持續去幫助他人。（受訪者提供圖片）

徐泳雯指，以往她負責的活動大多為獨居長者的探訪，但後來開始接觸有認知障礙的長者，以及有學習障礙，例如自閉症和過度活躍症等的兒童。她發現他們都是較難表達自己，故接觸他們前，一定要事先作充分了解。

她以近期一個親子工作坊為例，令她印象最深刻的是一個有學習障礙的孩子與家長共同做手作時，忽然獨自走開畫畫，「一般嘅情況，梗係同返小朋友講叫佢繼續整，但對住佢哋唔可以咁做」。徐泳雯當時先從家長入手，了解小朋友走開的原因，發現了因為他喜歡畫畫，故她引導小朋友說出自己正在做什麼，從而了解他們的心境。她認為與有特別需要的長者或兒童相處時，都要給予多一分了解，減少誤會出現。

獲得金獎的優秀社福機構協作是香港防癌會，渠務署及水務署，他們協力於明年春天推出癌症病人照顧者全面手冊，內容包醫學知識、食療、財務管理和家居安排等，助照顧者一次過掌握所有資訊。（受訪者提供圖片）

香港防癌會癌症病人照顧者全面手冊主編王榮珍（右二）表示，癌症病人所面對的問題很多，社會對病友也較為多支援，惟在照顧者身上的關注較少。（曾鳳婷攝）

另一組同樣獲得金獎的優秀社福機構協作是香港防癌會，渠務署及水務署，他們協力於明年春天推出癌症病人照顧者全面手冊，內容包醫學知識、食療、財務管理和家居安排等，助照顧者一次過掌握所有資訊。香港防癌會癌症病人照顧者全面手冊主編王榮珍表示，癌症病人所面對的問題很多，社會對病友也較為多支援，惟在照顧者身上的關注較少，「人哋可能以為佢哋（照顧者）好識，但佢哋其實都唔係好認識點照顧癌症病友」。故她便想到整合一份資料，讓照顧者能一文看清，更找來渠務署及水務署義工隊協作製作影片，以代替傳統長篇大論的文字，讓照顧者更能快速消化。

優秀社福機構協作銀獎則由基督教家庭服務中心及香港中華煤氣有限公司取得，他們在疫情下推出「家餸愛．添溫馨」計劃，向住在觀塘和深水埗區的受疫情影響生計，而育有小孩的基層家庭，每周兩次提供鮮肉餸菜包。（受訪者提供圖片）

優秀社福機構協作銀獎則由基督教家庭服務中心及香港中華煤氣有限公司取得，他們在疫情下推出「家餸愛．添溫馨」計劃，向住在觀塘和深水埗區的受疫情影響生計，而育有小孩的基層家庭，每周兩次提供鮮肉餸菜包，確保孩子能攝取均衡營養及減低家庭開支。

基督教家庭服務中心服務總監謝素虹（右）表示，選擇在觀塘和深水埗區派發鮮肉餸菜包，是因為兩區較多寮屋、劏房及新公屋住戶。（曾鳳婷攝）

基督教家庭服務中心服務總監謝素虹表示，選擇在觀塘和深水埗區派發，是因為兩區較多寮屋、劏房及新公屋住戶，而基層家庭中，時常出現家長不吃新鮮食品，將其留給處於發育期的孩子。他們希望除了在防疫品以外，提供其他的東西以滿足基層家庭需要。故當香港中華煤氣有限公司向他們提出協作建議時，他們已一拍即合，推出派發鮮肉餸菜包計劃。謝素虹續指，他們希望送出鮮肉餸菜包同時，亦能讓這個行動作為一個起點，讓他們接觸到更多有需要的人，跟進他們的需求，把他們連繫到社區，改善他們的生活。

建造業運動及義工委員會主席彭一邦表示，過往一年較難進行義工活動，但業界參與者卻能超越以往紀錄。（曾鳳婷攝）

建造業運動及義工委員會主席彭一邦表示，過往一年較難進行義工活動，但業界參與者卻能超越以往紀錄，希望透過活動團結業界同時，也能讓大眾知道建築業界除鐵漢柔情外，亦是一群有愛心的人。此外，他亦呼籲參與者在典禮完結後，能到場地外的捐血車捐血，以幫助更多的人。