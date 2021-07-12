建造業傑青助建檢疫設施　憶馬來西亞廠房員工偷開工被捕最驚險

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-12 07:00

新冠肺炎爆發逾一年，本港檢疫中心一度不敷應用，各個檢疫營須加建組合屋單位。建築署及團隊以時間競爭，即使面對原材料短缺等挑戰，但首批檢疫營舍單位僅用了26天完成，成功在鯉魚門度假村增建118伙。 建築署高級工程策劃經理越文鋒便是團隊的一份子，更是建造業議會「建造業傑出青年」的得獎主之一。憶起當天的種種，艱辛過程亦有不少難忘之處。原來，當初馬來西亞組合屋廠房在疫情被當地政府下令停工，但為了助港人抗疫，有工人不惜偷偷開工，最後被捕。經一番斡旋後，當地政府才「開綠燈」重啟廠房運作。 至於竹篙灣檢疫中心的最三期工程項目，團隊更刻意保留該處的「小濕地」，抗疫之餘不忙「平衡生態」。

首批增建的組合屋隔離單位位於鯉魚門渡假村，118伙僅用了26日完工。（資料圖片/蔡正邦攝）

本港去年爆發疫情，檢疫設施需求大增。各個檢疫營後來增建「組裝合成」單位，以應付疫情變化。首批單位建於鯉魚門渡假村足球場，118伙僅用了26日完工。翌日一個伊朗旅行團回港，剛巧趕及提供檢疫單位。

傳統而言，如果入設計比我哋批，一般最快都要28日。但依家起埋、交付比用家，只係用咗26日時間。 越文鋒

組裝合成建築技術使大量檢疫營舍在短時間內建成。圖為竹篙灣檢疫中心第三期的興建過程。（建造業議會提供）

無標準、缺材料

當時疫情迅速爆發，充滿未知之數，大家都要爭分奪秒。越文鋒憶述，去年年初，內地廠房被下令停廠抗疫，由於鋼材等原材料短缺，故必須重新審視材料，但同時又要確保符合安全標準。雖然當時政府宣布公務員可在家工作，但他笑言自己從未在家，必須趕快開會「拍板」，「朝早8點幾已經係辦公室，夜晚11點先走。」

除了材料供應問題外，作為首批增建的組合屋，在毫無經驗下，團隊如「摸著石頭過河」。他指，當時本港仍未有隔離營舍的標準，需要與專家團隊和衛生署商討。

建築署負責興建竹篙灣檢疫中心第三期的850伙，越文鋒亦是團隊的一份子。（建造業議會提供）

馬國突然下令停工 工人被捕

捱過一關，但仍然挑戰重重。越文鋒說，起初疫情在武漢爆發，他們為西貢戶外康樂中心增設組合屋時，為了順利交貨，承建商特意找馬來西亞廠房。不過，世事難料，3月疫情開始擴散，馬來西亞亦難逃一劫，當地政府下令廠房停工，在毫無準備下生產突然停頓，「聽返承建商講，嗰邊廠房知道有抗疫需要，有幾個工人係工廠繼續工作，點知比當地政府發現咗。」

他說，當時該數名工人被捕，幸而經溝通後，政府終允許廠房運作，該99個單位可如期完成。

保留竹篙灣「小濕地」

此外，建築署亦負責興建竹篙灣檢疫中心第三期的850伙。不過，去到地盤後，卻發現工地有一個小水塘，當中有不少雀鳥棲身在該處，更有白鷺飛過，「好靚架！有啲濕地feel。」

他們見狀決定保留該小水塘，整個團隊在規劃、設計及建設上作出調配，寧願把組合屋放得較密。雖然冬天再去觀察，塘水已所剩無幾，但工程成功配合原有環境，「雖然隔離營舍好急好趕，但只要花小小心思、盡量配合，都可以做到。」