香港不適切居所環境問題一向為人詬病。今年的施政報告中，政府提及資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋的先導計劃。其後關愛基金撥款推行計劃，資助不同的非政府組織租用約800間酒店或賓館房間及自行營運，讓居於不適切居所及在輪候公屋的基層市民申請入住。

有受惠於計劃的市民指，現時的居住環境較為舒適，生活安定，毋須擔心業主隨時加租。亦有賓館負責人指，計劃能達至雙嬴，惟在整個計劃申請過程中有感政府支援不足，令賓館難以與非政府組織成功配對。負責營運的非政府組織則表示，在整個籌備過程遇上不少困難，希望政府部門能從善如流，加強溝通，讓計劃能更順利推行，協助到有需要的人。



社區組織協會（下稱社協）是其中一個參加計劃的非政府組織（NGO）。社協幹事吳衞東指，早前以3個月時間與超過40間賓館溝通，成功租用6間分布在油尖旺區的賓館，共提供80個房間，有36戶已成功入伙。他表示，是次計劃主要幫助居於不適切居所及在輪候公屋的1至2人家庭。

社協早前以3個月時間與超過40間賓館溝通，成功租用6間分布在油尖旺區的賓館，共提供80個房間，有36戶已成功入伙。（曾鳳婷攝）

吳衞東透露，現時仍有40多戶正在輪候計劃，社協會約見申請人了解他們的情況，根據他們的住屋環境惡劣程度及經濟負擔能力作優次處理。吳衞東指，曾有不少一家大小的基層家庭查詢計劃，惟因賓館面積不足夠容納他們全家和既有傢俬，又不能使用明火煮食，故吸引力大為下降。

社協幹事吳衞東形容，在物色賓館時遇上不少困難。（資料圖片／曾鳳婷攝）

非政府組織覓合適賓館成一大挑戰

另外，市民選用賓館時亦有不少考慮因素，例如位置的便利性、乾淨程度、面積及有沒有窗等。吳衞東舉例指，現時政府收到賓館申請及整理相關資料後，便會向NGO提供名單，他們需要再透過名單，自行聯絡賓館負責人，並在視察賓館環境和衡量營運成本後，向賓館提出談洽合約，程序繁複。

此外，民政事務局去年曾改變賓館牌照制度，並重新審視賓館的續約條件，故批出兩年續約的賓館數目下降。而過渡性房屋賓館計劃正是為期兩年，變相令相宜賓館的數目變得更少。吳衞東提到，雖然計劃途中放緩至可接受為期一年的合約，但在各方面風險評估下，如租金的上升幅度或另覓賓館都有困難，續期至少兩年牌照的賓館才較符合計劃需求。因此，他希望負責推行計劃的運房局及管理牌照的民政事務局應從善如流，加強溝通，增加續期牌照的彈性，協助計劃能更順利實行。

疫下收入銳減 業界稱計劃能達至雙贏局面

如一酒店賓館負責人劉小姐是其中一名參加計劃的負責人，她表示在2019年開始在社會因素及疫情影響下，訪港旅客大減，賓館主要客源流失，生意大受影響。近兩年間，過往以日租為主的賓館也紛紛轉陣，吸納本地月租客人。劉小姐透露，即使如此仍未能「止蝕」，她所持有的賓館收入大跌七成，收入僅足夠支付營運日常開支。

如一酒店賓館負責人劉小姐指，業界在疫情下的收入大跌。計劃有助業界作短期應急，能達到雙嬴局面，惟政府提供的支援較低，令他們難以參與計劃和成功配對。（曾鳳婷攝）

劉小姐亦不太看好往後兩年的行內市道，她認為即使疫情完結，旅客亦需要一段時間重拾旅遊習慣。租酒店賓館作過渡屋計劃的推出有助業界作短期應急，能達到雙嬴局面，在協助基層市民之餘，亦能讓賓館收入較為穩定。劉小姐表示，業界均對計劃反應熱烈，惟政府提供的支援較低，令他們難以參與計劃和成功配對。

她以自己為例，早在4月時，她經營3間賓館已向政府申請參加計劃，惟至今仍未得到回音。劉小姐指，「計劃原意係好嘅，但資料少，而政府冇乜特別宣傳，需要主動問點樣去申請」。她認為政府在是次計劃上的角色較為被動，「好似個計劃喺度，但你自己去實行啦」。

她解釋，業界申請後，政府僅提供一個名單讓NGO處理，惟賓館會在什麼的準則下被選中，卻無從得知。加上去年民政事務局曾改變賓館牌照制度，令賓館想續期兩年變得更困難，變相阻礙他們參加的機會，她希望政府在計劃執行上能多加協助。

基層市民受惠 改善居住環境

現年68歲、受惠於計劃的廖先生，去年4月時回流香港，以往中港兩地走的他在疫情影響下，在香港並無住處。在市道冷清下，從事餐飲散工的他也頓時失去收入。當時他和別人分租，暫居於尖沙咀的賓館，在搬離前，業主更一度由原來的4,600元加租至5,200元，令他的負擔大增。

廖先生提到，過往居住的賓館人流較雜，環境衞生也較差。在社協幫助下，廖先生現時住在賓館的二人房，生活環境較為理想，「呢度啲窗大啲、空氣好啲」。賓館設有獨立廁所，每個房間均有熱水壺提供，美中不足的是沒有微波爐，「平時晚餐會想買一盒又大又平嘅飯盒，食一半，另一半夜晚食，但無微波爐冇得咁做」。

另一名受惠於計劃的64歲麥先生，同樣是回流港人，疫情前從事果欄運輸行業，疫下被迫加入失業大軍，去年與別人合租賓館。雖然麥先生申領綜援，能得到相應的租金資助，惟合租者離去後，他需要獨力承擔兩人房的租金，令他平日可用的流動資金變得相當緊絀。

遷至計劃提供的一人房賓館後，麥先生認為住所環境大有改善，「以前張床有嘢咬，呢度地方好乾淨，人流比較少，亦都冇咁雜」。他提到以往居住的賓館大廈，一部升降機只能容納4人，出入非常不便。雖然現時的賓館沒有洗衣機提供，他卻不太在意，「其實住得賓館，都預咗冇洗衣機，有多餘錢嘅就拎去洗衣乾洗，冇嘅咪自己手洗」。過渡性房屋賓館計劃在兩年後便會結束，麥先生希望在搬離現址前，疫情能夠完結，市道變好，並透過申領政府的8萬失業貸款，重操舊業，自力更生去改善生活。

社協過渡性房屋賓館計劃在本月30日截止申請，有需要人士可向社協進行查詢。