陳帆指1.5萬伙過渡房屋已達標　劏房租管料最快明年初落實

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-12 12:02

本港住屋問題嚴峻，政府早前將過渡性房屋的供應目標增至1.5萬個單位。運輸及房屋局局長陳帆於網誌上指，已覓得足夠土地及樓宇提供1.5萬個過渡性房屋單位，當中向兩間營運機構、涉及一間酒店和十多間賓館批出撥款，共可提供240個單位。 他又提到，劏房租管條例草案料可於下月提交立法會審議，最快可在明年初落實。

新鴻基地產與香港聖公會福利協會合作於元朗山貝路的「同心村」。﹙張浩維攝﹚

劏房租務管制研究工作小組就租務管制於3月向政府提交報告，陳帆指料相關法例於7月提交立法會審議。如在今個立法會會期內通過，則可以在明年初落實劏房租管。

政府早前將過渡性房屋的供應目標增至1.5萬個單位，陳帆指目標已經達到，而近月亦有大型的過渡性房屋項目陸續動工，包括下周三舉行動儀式、新鴻基地產與香港聖公會福利協會合作的元朗東頭「同心村」，落成後將提供約1,800個單位；而元朗錦田可提供約1,000個單位的用地，亦已計劃向城規會提交規劃許可申請。

樂善堂社會房屋計劃「樂屋」。（陳帆網誌圖片）

兩間酒店、賓館共涉240個過渡屋單位

此外，早前政府推出先導計劃，以酒店及賓館用作過渡性房屋。陳帆指，已向兩間營運機構批出撥款，分別營運一間酒店和十多間賓館作過渡性房屋，合共可提供約240個單位。另外亦有超過200間酒店及賓館已登記，有意開辦的非政府機構正與登記名冊上的酒店及賓館營運者洽商，部分正進行深入探討。

政府早前宣布向輪候公屋逾3年、無領取綜援的基層派發現金津貼，運輸及房屋局局長陳帆於網誌上指，獲撥款80多億元，料有約9萬個住戶受惠；房屋署正在籌備，並將簡化手續，將於下月開始發放現金津貼。