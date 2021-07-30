自肥計劃｜插畫師創肥妹角色推懷舊風　新作畫滿15呎貨櫃成打卡位

深水埗麗閣商場外近月出現一個15呎、色彩繽紛的貨櫃，小朋友或是長者經過，都會被吸引而駐足觀賞，亦有不少年輕人到來「打卡」。貨櫃上有多個樣貌趣怪的卡通人物，設計者是對懷舊事務特別喜愛的90後插畫師加旋，「呢隻公仔叫圓Dum Dur，佢都好鍾意懷舊嘢，所以我畫咗好多佢鍾意嘅雞蛋仔、奶茶等傳統本土小食，希望大家知道，唔一定要追求新嘅嘢，舊嘅一樣好吸引」。



近月麗閣商場外出現一個15呎長、畫上可愛角色的貨櫃，原來是出自90後插畫師加旋（右）之手。（余俊亮攝）

基滙資本近年積極透過翻新旗下的屋邨商場，希望加強與社區的聯繫，麗閣商場是其中之一。近月麗閣商場出現了不少風格趣怪的插畫，商場外更有一個15呎長、畫滿可愛角色的貨櫃，引來不少街坊「打卡」，原來作品是出自90後插畫師加旋之手。商場更推出「自肥計劃」 ，消費滿指定金額便可換領由加旋設計的環保袋，亦有POP-UP快閃店及音樂表演等活動。

雖然是年輕一代，但加旋熱愛本土懷舊事物，也喜愛逛舊區深水埗，故其手作品牌「手作船」（Handmadeship）的產品，也常常出現點心麵、九因歌單行簿或舊紅色信箱等懷舊物品。加旋去年亦創作角色「圓Dum Dur」，這次更加入在商場裝飾設計上。她笑言「圓Dum Dur」身形略胖，為食貪玩，也有點懶惰，但看起來是個可愛親切的女孩，「佢唔完美，但正正因為唔完美，先更加似係我哋身邊嘅朋友，好貼地」，「圓Dum Dur都好鍾意懷舊嘢，所以我畫咗好多佢鍾意嘅雞蛋仔、奶茶等傳統本土小食，希望大家知道，唔一定要追求新嘅嘢，舊嘅一樣好吸引」。

投身文創工作十年 首次與大型機構合作

加旋透露，這是她首次與大型機構合作，既緊張又興奮，用了3個月時間完成十多幅作品。「未試過畫咁大幅作品，所以要更加小心，因為所有畫都會放大幾倍印出嚟，少少瑕疵都會見到，影相可能會唔好睇」。已投入文創工作約10年的加旋，雖然熱愛創作，但一路走來並不容易，「知名度不足係好大問題，好難搵到渠道宣傳，所以有合作搵上門都會盡量做」。

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基滙資本公共事務及市場推廣總監部門主管黃梓謙（Gary）坦言，當初同事介紹加旋的作品，他也感到奇怪，「『圓Dum Dur』成個肥妹仔咁，又唔係靚，點解會揀呢隻公仔？」後來他發現「圓Dum Dur」是一個很「貼地」的角色，「我哋唔係要搵啲好Grand嘅設計，夠真夠貼地先可以同社區有個連繫」。

年輕藝術家創意無限 盼提供平台推廣作品

黃梓謙透露，一直希望發掘年輕的文創工作者，為旗下商場設計宣傳，他認為香港年輕人因欠缺資源，若投身文創工作，作品往往只能在工廠大廈等較隱蔽的場地展示，接觸的群眾有限，反之若他們的作品能在屋邨商場內展示，與民生的交流便更大，「老人家、小朋友行經都會對佢哋嘅作品感興趣，會停低望多兩眼同打卡，呢個就係我哋想做到嘅事」。他認為近年當局致力將西九龍打造成文化藝術區，將會吸引不少文創工作者進駐，而深水埗本身亦有很多老店，應運用文化及創意的力量，刺激消費，令小店及老店都能在該區持續發展。

黃梓謙（右）認為，本港有不少有才華的文創工作者，惟欠缺資源及人脈關係來增加知名度，令他們的文創路難行，故他特意找來理念相近的藝術家，提供宣傳平台讓他們發揮。（余俊亮攝）

「反正商場過時過節都一定要做宣傳，倒不如搵啲年輕、剛出道嘅文創工作者合作，互惠互利」。黃梓謙認為，本港有不少有才華的文創工作者，惟欠缺資源及人脈關係來增加知名度，令他們的文創路難行，故他特意找來理念相近的藝術家，提供宣傳平台讓他們發揮，「只要佢哋嘅作品係宣揚正面訊息，對香港人起鼓勵作用，而且從新舊共融理念出發，而藝術家亦有自家產品，可將佢嘅設計理念延伸落去，最好有埋網上平台宣傳，就符合我哋嘅合作要求」。他認為年輕的文創工作者，透過與大型商業機構合作，亦可磨練更多工作和溝通技巧，未來期望繼續找到理念相近的本地文創者合作，負責商場推廣的設計。