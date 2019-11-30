長沙灣麗閣商場變身「打卡」貨櫃屋　地區人士：會監察物價

長沙灣麗閣商場經過歷時八個月的翻新，終於前天（28日）重開。該處街市和商場早年經過領展多次大幅加租，變得十室九空，其後由財團基滙資本接手管理，並於本年三月開始進行翻新。現時商場內已有不同商戶進駐，有齊超市、餐廳、小食街等，現代化的街市亦加設了冷氣，整棟建築採用了工業風設計，猶如特色貨櫃屋。地區人士指，街坊對新商場反應普遍正面，惟他亦表示會繼續監察物價，免令商場變成另一個「領展翻版」。

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1981年落成的麗閣邨，屬三幢相連的長型舊式屋邨，過去內設屋邨街市，照顧居民日常需要。但自2005年領展接手後，多次大幅加租令商戶離場，由56間店舖遞減至僅餘10檔，留下來的商戶經營亦十分困難。到了2018年三月，領展將麗閣街市拆售予基滙資本，不少店主、街坊都期望能盡快活化街市，重新帶動邨內人流。

不過，在此期間也發生過不少風波。當中涉及邨內一間紮根30多年的君好酒樓，因被基匯資本收回舖位，酒樓宣告結業，一眾街坊失去用膳、聚腳的去處，十分不滿，於二月時民協與50名街坊曾到基滙資本抗議，要求詳細交代未來商場及街市的規劃，並在裝修期間為居民提供臨時街市。而在七月時，民協亦曾於麗閣商場抗議，批評基滙資本關閉商場扶手電梯及廁所，封鎖居民出入通道。

長沙灣麗閣商場經過歷時八個月的翻新，終於前天（28日）重開。（呂諾君攝）

經過全面的活化翻新，麗閣商場外貌奐然一新，與旁邊的舊屋邨形成強烈對比。基滙資本民坊發言人表示，麗閣商場街市活化工程本年3月展開，本月28日試業，商戶陸續開始營業，而是次活化工程主要滿足居民多年缺乏購物及餐飲選擇的訴求。根據其網上資料，其團隊在活化麗閣商場時，既有保留具社區情懷的小店，同時引入各種不同的特色商戶，如年輕初創企業、藝術教育機構及社福機構等，兼顧「老、中、青」街坊需要，更以富時代感的貨櫃工業風打造商場，希望能成為深水埗全新地標。

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記者於今天上午時份到場視察，只見場內的人流不絕，不少街坊都有到場購物，街市內有齊菜、魚、肉、水果檔，物價亦不算貴，也因商場開業不久，提供了如「$25一條黃立倉」的精選優惠。商場內則有超市及多間茶餐廳，亦有多間店舖並未開業，多處都見有店舖圍板或展示着「即將開業」的牌子。據了解，場內亦保留了多間在舊麗閣商場落戶商店，當中包括了從80年代冬菇亭開始進駐麗閣邨的明順海鮮菜館、與街坊有深厚感情的報紙檔，以及五金店和洗衣店等。

民協社區主任、深水埗區候任區議員李炯指，以他所知麗閣商場是「民坊」首個進行全面活化的商場項目，與領展的場地不同，對方沒有將麗閣街市管理的工作外判，暫時不需擔心加租問題。他表示，根據過往經驗，經翻新的商場開業初期貨物價錢都很合理，甚至有不少優惠，強調在未來會繼續監察物價，以免場地成為其他地區領展場地的「翻版」。李炯續指，現時街坊對新商場的反應大致正面，惟場內現時沒設櫃員機，通往二樓的扶手電梯亦未開通使用，對街坊來說很不方便。他正與基匯資本方面研究加裝升降機的可能。