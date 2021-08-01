新修訂性別歧視條例保障哺乳媽媽　平機會播場景廣告講解何謂犯法

每年八月的第一個星期是「國際母乳哺育周」，平機會將於明日（2日）在電視及電台播放宣傳短片，透過三個場景模式，介紹今年6月經修訂過後的《性別歧視條例》，如何保障本港女性在餵哺母乳免遭干擾及歧視，加深公眾對該條法例的認知。



新修訂《性別歧視條例》加強保障哺乳媽媽

由今年6月19日起，經修訂後的《性別歧視條例》保障所有本港婦女免受基於餵哺母乳的歧視和騷擾，保障涵蓋不同範疇，包括僱傭；教育；貨品、設施及服務的提供；處所的處置或管理；會社及政府等。根據上述法例，餵哺母乳的定義涵蓋正在餵哺母乳、正在集乳及用自己的母乳餵哺小孩的女性，即使有關歧視或騷擾行為並非於女性哺乳期間發生。

為了加深公眾認識這條法例的新修訂，平等機會委員會除了推出地鐵燈箱廣告外，明日起推出電視宣傳短片及電台宣傳廣播，透過三個場景例子說明授乳婦女在接受服務、受僱期間和使用設施時可能遇到的違法歧視行為，包括一名婦女在光顧餐廳時授乳而被待應要求離開餐廳，一名女僱員被上司以她在工作時間集乳為理由而被拒發勤工獎，以及一名婦女在商場餵哺母乳被保安以不雅為理由制止。

平機會主席朱敏健表示，經修訂後的法例有利建立母乳餵哺友善環境和工作間，讓授乳婦女繼續全面和平等地參與社會和經濟活動，包括在授乳期間持續就業或重投職場，以及在公眾場所餵哺母乳。

今年國際母乳哺育周以責任共擔為主題

今年的國際母乳哺育周以「保護哺乳 責任共擔」為主題，朱認同無論僱主、貨品、設施及服務提供者，都有責任保障婦女不會因為餵哺母乳而受到歧視和騷擾。他們除了提供適當的餵哺母乳及授乳的設施和設備外，應為母乳媽媽營造一個母乳餵哺的友善環境，例如制定書面政策，訂明支持餵哺母乳；實施彈性工作安排、更改上下班時間、提供額外休息環節或暫時調配至其他工作崗位等。

為了配合母乳哺育周，平機會由即日起至下月12日，在平機會的Facebook專頁推出持續式網上宣傳計劃，包括邀請Facebook 用戶寫上「#我撐母乳餵哺」或自創標語，然後自拍並上載相片到留言欄，以示支持母乳餵哺，網友亦可留言推介一些友善母乳餵哺的地方。平機會將製作一系列的圖片解說，輔以說明例子，在Facebook專頁逐一介紹《性別歧視條例》如何保障香港女性免受餵哺母乳的歧視和騷擾。