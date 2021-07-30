香港人工時長缺運動 團體：可能係全球打工仔女最少運動嘅地區

香港運動員在今年東京奧運中屢獲佳績，但有組織發現，香港打工仔女做運動的情況未如理想，有逾四成人每星期做運動不多於一次，部分人更從不做運動，當中很大部分是因為工作忙碌和工時過長。組織形容，香港可能是「全球打工仔女最少運動的地區」，促政府訂立標準工時、增加體育設施等，亦呼籲僱主為僱員在工作期間提供最少30分鐘的運動時間。



香港康樂體育專業人員總會的調查發現，有超過八成半受訪者每周的平均運動天數低於五天，更有15.7%人表示從不運動。（呂諾君攝）

六成七人因工作忙不經常運動

工聯會旗下香港康樂體育專業人員總會於今年七月上旬至中旬，就香港打工仔女的運作情況進行了問卷調查，共收回428份回覆，當中大部分為30至59歲的人士。調查發現，超過八成半受訪者每周的平均運動天數低於五天，更有15.7%人表示從不運動；有逾67%人指因為工作忙碌導致身體疲累，因此不經常運動。

調查中又有62%的受訪者，認為他們工時過長致缺乏運動的時間；有五成人表示每周工時達到49小時或以上，比國際勞工組織建議的40小時為高，有近七成半人認為，訂立標準工時有助增加他們工餘時間運動的意欲。

總會：僱主提供兩至三日、每次半小時運動時間

該會表示，上班一族應重視缺乏運動帶來的健康影響，並設法預防。香港康樂體育專業人員總會理事劉家樂指出，面對香港當下的工時和工作壓力偏高的情況，政府應考慮訂立標準工時，惟他指出，要研究各行各業需要的工時，現階段未能「一刀切」定下時數應為多少；劉又認為，社會上對奧運賽事高度關注，政府亦應對體育政策加以重視，「香港冇舉辦過亞運會，既然𠵱家香港運動員有咁好成績，點解政府仲係冇將體育放喺重點政策度？」

該會會長王曉山則建議，僱主可在工作期間，每周向僱員提供兩至三日、每次最少30分鐘的運動時間；亦可舉辦一些員工健康計劃，聘請教練到機構教授可在辦公室進行的運動。他又指，政府應加大推廣全民運動、增加運動設施和優化體育設施等等。

▼不少市民為運動員打氣▼



+ 4

▼7月28日 何詩蓓為港隊歷史性贏得奧運獎牌▼



+ 5

▼兩名左手將「鄧謝配」▼

