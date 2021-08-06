昂坪360最新常設展「纜車探知館」　8大STEM展區認識纜車原理

疫情下的暑假已過了大半，父母們是否仍在煩惱與子女有何好去處？昂坪360近日推出全港首個以纜車為主題，富娛樂及學習的全新常設展「纜車探知館」，館內設有8大展覽區，娓娓道出昂坪纜車興建落成的歷史，以及一眾無名英雄工程師背後的辛勞。展館又融入了STEM元素，希望憑藉纜車知識及其背後故事，為市民帶來嶄新旅遊體驗和趣味學習。



+ 6

昂坪纜車是世界少數的雙纜索循環纜車系統，也是亞洲最大型的架空雙纜索纜車系統，其總長度為 5.7 公里，主要來往東涌和昂坪。旅客可在約 25 分鐘的纜車旅程中欣賞北大嶼郊野公園的自然生態、東涌灣和香港國際機場的遼闊美景。其最新常設展「纜車探知館」，8大展覽區包括了引言牆、纜車簡史區、3D立體投影、互動遊戲區、纜車組件展覽區、「背後的挑戰」電影區、工程纜車拍攝區、VR體驗區。

甫踏進纜車探知館，便可欣賞當年興建昂坪纜車及昂坪市集時的寶貴建築照片，感受這項極限工程的震撼；之後的3D立體投影會帶參加者「遊歷」東涌至昂坪，介紹各種纜車冷知識；小朋友在互動遊戲區中會駕駛遊戲認識控制纜車行駛背後的原理；去到纜車組件展覽區可以親手接觸纜索，亦可透過全息影像(Hologram) 認識車廂頂上的滑動架結構；此外，大家更有機會化身纜車工程師，帶上VR虛擬眼鏡，「走進」工程禁區，一步一步沿著工程師足跡，貼身體驗其工作環境。館內又設有專業導賞服務，由導賞員帶領參加者詳細介紹每個展區，全方位探索昂坪纜車。

「纜車探知館」詳情：



開放時間：上午11時至下午5時

地點：昂坪市集



昂坪360於即日起至2021年8月30日期間，推出盛夏激賞加碼優惠，顧客於推廣期間經昂坪360官方網站於到訪日最少一天前預訂來回纜車門票(標準車廂)，滿港幣300元，即減港幣100元；滿港幣600元，減港幣250元。兩大一小連「纜車探知館」門票價錢合共低至HK$390 (原價:HK$640)，全單低至6折優惠激筍歎盡昂坪打卡玩樂一天遊。詳情請參閱昂坪360官方網站。



→→→購票網址：https://bit.ly/3jgLz9r