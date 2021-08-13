平日到餐廳吃飯，有沒想過乾淨的碗筷從何而來？由東華三院創立的社會企業「智易洗（Wash Easy）」，是全港首間推動弱能人士就業的洗碗工場，除了為客人提供一站式洗碗服務，亦聚集了不同能力的弱能人士，協助他們學習技能、發揮所長逐步融入社會。

「智易洗」發展團隊在關心員工工作需要時，發覺他們因經常需要洗手而令手部乾燥，於是在今年六月推出了首款零售產品 —— 「WE:moi」青蘋果味護手霜，由「智易洗」的員工在本地通過 GMP（歐盟）認證的無塵工作間協助製作，一方面供員工使用，另一方面讓員工學習護膚品製造流程和零售過程，掌握多一項技能。



開始工作前，一班員工會先做熱身運動。（呂諾君攝）

導師協助智障員工技能解鎖

患輕度智障、現時35歲的陳家琪，自2016年起加入「智易洗」。她過往曾在快餐店、商場做清潔工作，但辛苦之餘，又因欠缺指導、反應不夠靈活等，經常受上司和客人的責罵，甚至曾被嫌「手腳慢」、未過試用期便被解僱。受過多番挫折，家琪坦言一度認為工作「又辛苦又冇教過我嘢」。後來家琪經就業輔導社工轉介到「智易洗」工作，情況大有轉變。

導師與家琪共事一段時間後，發現她的記憶力強，於是安排她負責額外的流程管理工作，有如「升職」。多年來，家琪熟悉洗碗工場內每個工作崗位，大小事務都難不到她，而在她協助監督之下，工場的洗碗程序亦少有出錯。在工作上獲得認同，令家琪整個人變得更有自信，她又靠工作獲得的收入，早前曾帶媽媽到日本旅行，其間成功與她最愛的熊本熊合照，而疫情之下無法離港，家琪選擇了帶媽媽到酒店staycation好好享受一下。

由於她的良好表現，導師讓家琪涉獵更多工作範疇。在「智易洗」開設護手霜生產線後，家琪與其他人需負責協助製作，例如混合、攪拌材料，操作生產流水線，產品包裝等。起初家琪不時會不小心打翻材料，但經過多次嘗試，終能精準地量度護手霜材料的份量，逐漸掌握由原材料到包裝整個過程。她又曾在市集中變身銷售員，向公眾銷售護手霜。

同樣在「智易洗」工作了五年的阿林指，過去曾做過快餐店、超市等工作，但因部分時間要通宵，工作量也太多太辛苦，惟獨在「智易洗」做得最長。身為資深員工的他，每天最早回來打點一切，又會教其他員工洗碗步驟和「職安健」知識。

利穎珊表示，留意到員工手部常出現乾燥，過去會購買現成的護手霜予員工，但由員工自行製作，是別具意義。（呂諾君攝）

負責人：讓社會看到弱能人士雙手創造的價值

「WE:moi」項目負責人、「智易洗」業務發展主任利穎珊指，現時工場有29名員工，當中近七成人有輕度智障、自閉症或聽講障礙。她表示，在正式工作前，導師會先訓練他們的手眼協調，「一步一步train上去」，而員工的薪金採時薪制，導師會定時按三個範疇為員工表現評分，並設加薪制度。她又透露，現時手頭合作商戶多達十多間，當中包括商業機構和院舍。

利穎珊表示，留意到員工手部常出現乾燥，過往購買現成護手霜給予員工，如今由員工自行製作，別具意義，「平時佢哋做嘢可能滿足感比較局限，只有商業客戶知道係佢哋洗碗，但當消費者搽咗我哋嘅護手霜時，佢哋會有種感覺：原來我哋做嘅嘢可以畀出面嘅人知！」她希望，消費者使用護手霜時，會想起社會上一眾辛勤及默默努力的弱能人士，體會他們靠雙手所創造的價值。