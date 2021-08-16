康文署突設200米寵物通道包圍尖沙咀寵物商場　區議員質疑非巧合

尖沙咀市政局百週年紀念花園內，近日出現一條「寵物通道」，位置鄰近已落成的寵物商場。翻查資料，該通道原來是於今年3月底，由康文署提出計劃在市政局百週年紀念花內劃出一條寵物通道，以方便居於希爾頓大廈的狗主溜狗之用。但早於同年1月，油尖旺區議會曾向政府表示，因區內的溜狗設施不足，故提出增加區內寵物公園，當時多個建議選址均被部門以場地用途及面積所限為由未有接納。當區區議員認同設立「寵物通道」的必要性，惟不解部門為何在寵物商場落成後才處理，亦擔心通道在商場啟用後未必足以容納流量，促請康文署交代事宜。



「寵物通道」位於尖沙咀市政局百週年紀念花園內，路線有5個轉角，目測道路闊度只能容納3人，全長約200米。通道鄰近半島中心商場及希爾頓大廈，亦剛好圍繞寵物商場。寵物通道以印有「寵物通道」及「Pet Access」的貼紙作為區隔。

翻查今年1月的區議會文件，有區議員曾在油尖旺區議會地區設施管理委員會提出關注尖沙咀區欠缺寵物公園問題。文件指出，尖沙咀區對寵物公園的需求殷切，但只有文昌街公園及窩打老道和渡船街休憩處設有寵物公園，養狗居民的溜狗公共空間選擇非常少，於是居於尖沙咀的養狗人士大多都只能到佐敦里溜狗，可是佐敦里的配套亦不足夠。

當時康文署回覆指，計劃設置寵物公園時，必須考慮地點是否能夠提供獨立的出入口，足夠的寵物活動空間，以及裝置如狗廁所、飲水器、雙重閘門及圍欄、狗糞收集箱及洗手設備等配套設施。因部分選址礙於場地用途及面積所限，故未能採納有關建議。惟至3月底的地區設施管理委員會中，康文署卻表示，根據《遊樂場地規例》第12條，市政局百週年紀念花園禁止狗隻進入，對居住在希爾頓大廈飼養寵物的住戶構成極大不便，所以建議在花園內劃出一條寵物通道，方便居民攜帶寵物往返麼地道、漆咸道及加連威老道。

油尖旺區議員朱子洛認為，寵物通道的存在是有需要的，他解釋指，因希爾頓大廈被花園包圍，但花園範圍內不能攜帶狗隻進內，對養狗居民來說十分不便。他形容這是一個漏洞，以往希爾頓大廈狗主需要走到有一段距離的佐敦里才能溜狗，故當康文署於3月提出寵物通道提案，朱子洛隨即表示同意，認為是一個合理做法。

油尖旺區議員朱子洛認為，寵物通道的存在是有需要的。（資料圖片／梁鵬威攝）

寵物活動範圍漏洞存在多時 部門至今才處理

但寵物通道設立路線的日子，與附近寵物商場落成日期相近，令朱子洛認為這並非是一個巧合。他提到，雖然康文署在會上未有提及商場是否設立寵物通道的考慮因素，但做法仍然令人質疑，「希爾頓大廈都落成咗3、40年，呢個漏洞之前就一直存在，但點解之前唔去處理？」

朱子洛亦對商場啟用後，通道或未能容納流量感到擔憂。「條寵物通道得3米闊，都應付到尼家流量，但商場開咗之後，會吸引到其他區嘅狗主嚟，流量上升之後，就未必應付到」。（曾鳳婷攝）

此外，朱子洛亦對商場啟用後，通道或未能容納流量感到擔憂，「條寵物通道得3米闊，都應付到依家流量，但商場開咗之後，會吸引到其他區嘅狗主嚟，流量上升之後，就未必應付到」。他希望藉着寵物通道的開通，能令康文署多加考慮周邊環境的需要。他建議能在花園附近劃出一部分作寵物共享位置及設立狗廁所。在友善寵物及飼主同時，亦應多考慮其他因素，包括怕狗人士的需求以及環境潔淨等問題，加強對狗主及市民的教育。在平衡各方需要下，建立一個人狗共融的社會。

《香港01》正就寵物通道事宜向康文署查詢。