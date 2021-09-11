粵音朗讀公開試下月舉行　呂爵安式朗誦法隨時翻車

電視連續劇《大叔的愛》提高公眾對男主角Edan(呂爵安)的關注度，近月更翻出他在小學朗誦比賽表演，被外界笑言是七情上面。因應香港鮮有粵語水平公開試，香港語言學學會下月底將舉辦粵音朗讀測試，今年因應疫情會以網上ZOOM及實體方式同時進行，總成績分為A至D四個評級，主辦單位提醒考生除讀錯字等常見錯誤外，發音過份造作亦有機會被扣分。



香港語語學學會FB直播記者會實況。(FB截圖)

下月舉辦公開試 網上及實體模式並行

香港語言學學會今日召開記者會稱，今年已是第三屆舉辦粵音朗讀測試，分上下半年舉辦，過往三屆以來合共有241名考生參加，大約有44%取得甲等成績，而最近一次將於10月30日舉行，並分為實體及網上形式，當中網上將以ZOOM進行，實體測試則於香港伍倫貢學院人文學院協辦，考試共分甲乙丙三部分，分別為讀單字、多音節詞匯及朗讀篇章，當中以篇章佔比最高，考生須先後朗讀香港中文及粵文，總分比重各佔30%，其餘甲乙兩部各佔20%，總成績以A至D甲乙丙丁四級，最高級的A級甲等水平，代表發音相當準確，能夠完全按照篇章朗讀，並且非常流暢，但評級不設合格或不合格線，旨在測試考生的粵語能力水平。

主辦單位又指，借鑑過往考生常犯錯處，包括語速過快認錯字，例如房車讀做車房、網誤讀做綱等，亦有考生將單字韻尾或韻腹混淆，導致發音不準備，例如禮貌讀成賴貌。發言人尤其提醒正確讀音是以社會廣泛接受標準作界線，若考生朗讀粵音時過份刻意、表現不自然，又或發音過份造作，均有機會被扣分。

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呂爵安小學朗誦表演被網民瘋傳

其實本港過往不時有巿民將過份造作的粵語詩歌朗誦表演視作笑料，最早見於2010年港台錄製的香港學校朗誦節優勝者表演，其中一名獲獎的中三學生朗讀時的神情惹人發笑，其後製成《特別的朗誦技巧》放上網上瘋傳，並獲多位藝員翻製成短片仿效。

而之前熱播Viu TV劇集《大叔的愛》中飾演阿田的男主角Edan(呂爵安)，近月亦被翻出他小學生時朗讀表演的片段，成為外界熱話，連他亦個人Instagram中上載影片留言自嘲「我嘅浮誇係由細培養」。