深水埗一級戰前唐樓圍棚架　保育人士憂「破壞式復修」損特色

深水埗欽州街51至53號的戰前唐樓早年被評為一級歷史建築物，近日有市民發現該處被圍上棚架，維修工程引起關注。雖然業主表示，建築物正進行只是定期維修保養，但有保育人士指出，一般承建商未必懂得如何保養古老建築，擔心「破壞式復修」會令該處失去原有的羅馬式石柱建築特色；他又批評，目前香港的古蹟保育制度停滯不前，評級只維持參考性質，無法阻止拆卸或其他工程行動。



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欽州街51至53號唐樓興建於1932年，樓高四層，採下舖上居的結構。據了解，該處每戶的的「大騎樓」外牆上都有兩條柱以愛奧尼柱式設計，屋頂上還有一個三角楣飾，而外牆則由多條羅馬式石柱組成，具備古希臘和羅馬的建築元素。

全民保育行動發起人袁智仁表示，昨日（7日）曾入唐樓內視察，發現除了露台的通花磚已換成鋁窗，屋頂外圍的矮牆也受到破壞，亦出現了鋼筋外露、生鏽的情況，但內部結構則仍大致完整。他指，不肯定近日工程是否對樓宇有直接破壞，但唐樓過去曾用作劏房，又曾申請改為酒吧，而在九龍區內的一級歷史建築不多，特色唐樓中只有雷生春和此處，認為十分珍貴。

袁又指，雖然上址已被評及一級歷史建築物，惟評級只維持參考性質，其一不能阻止拆卸行動，其二沒法防止「破壞式復修工程」，除了欽州街的唐樓，未有評級的灣仔道振安大押亦同時間因裝修而面目全非。他認為，過去十多年來香港的古蹟保育制度未見進步，以外地為例，歷史建築的改動、重建都需「問過政府」，袁又批評，古諮會到現時仍未就事件有回應，是「反應慢」 。

上址業主陞域集團發言人回覆查詢時則表示，有關的欽州街建築現時正進行定期維修保養，以確保建築物及途人的安全。但發言人指，除此之外，集團對此建築物未有可公布的計劃。