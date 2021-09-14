「晾衫竹釣魚」偷竊片段瘋傳　區議員促警方協助舊樓安裝閉路電視

早前網上瘋傳一段「晾衫竹釣魚」偷竊過程的片段，深水埗荔枝角道一幢搭有棚架的住宅大廈，被賊人從單位窗外伸長竹入屋「釣魚式」盜竊，樓宇進行維修時的治安隱患令人關注。今日（14日）舉行的深水埗區議會會議中，有區議員要求警方對區內搭棚架大廈加強巡邏、打擊罪案，同時希望各部門協助加強區內「三無大廈」等的管理，以增加保安設防。



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上月22日，深水埗荔枝角道380號東明樓10樓一個單位發生「釣魚竊案」，引起廣泛關注。深水埗區議員劉佩玉早前向區議會呈交文件，指出區內不少樓宇正在搭棚維修，棚架通常會維持一年或更長的時間，由於沒有法團或者法團管理欠佳，保安設防極低，以致令賊人有機可乘。她又指，亦曾接獲有很多維修中的居民被爆竊的不幸事件，由幾千元至幾十萬不等，因此曾就此類搭棚中的樓宇治安問題去信警方，希望防範於未然。

此外，劉亦要求民政處應主動整理一份正在維修或者即將維修中的樓宇清單，主動與屋宇署、警方等向法團、樓宇居民加強聯合宣傳教育，以及檢視法團的關愛基金計劃，加設資助樓宇安裝防盜設施、放寬申請資格至三無大廈的居民；屋宇署則應要求工程承辦商加設防盜措施，例如做好維修工人的登記制度、懸掛防罪滅罪橫額等。針對大廈管理欠佳的搭棚樓宇，劉認為警方可重推「衛眼計劃」協助舊樓安裝閉路電視。

警方代表在會上回應指，深水埗警區在2021年1月至8月共接獲115個爆竊案件，當中涉及棚架維修的有13個，指就區內的治安問題會從教育、預防、調查等三方面着手，除了保安斟察，「衛眼計劃」亦已實行至第四階段。警方又稱，就以上策略，整個警區成功令本年1至8月的爆竊案相比去年下跌五成，當中涉及棚架的個案亦由48宗下降至13宗。

民政署代表則指，為支援樓齡高、低租值的舊樓法團，關愛基金於2012年推出「舊樓業主立案法團津貼計劃」（津貼計劃），並於2015年及2018年分別推行第二期及第三期津貼計劃。第三期津貼計劃於2018年10月1日起開始推行，為期3年，至2021年9月30日止。民政總署備悉議員要求檢視「關愛基金︰舊樓業主立案法團津貼計劃」，以及對此計劃的津貼項目及申請資格提出的意見，並會在進行第三期津貼計劃終期檢討時，詳細審視各方的意見。

深水埗區議會。（資料圖片／黃文軒攝）

屋宇署稱政府承建商設計棚架時盡量減少進出口

屋宇署則在書面回覆中表示，過去一年該署於深水埗區安排政府承建商代為進行所需修葺工程的樓宇約130幢，而根據現行程序，屋宇署會通知警方有關政府承建商代為進行維修的樓宇，並向業主/佔用人發出政府承建商代為進行所需修葺工程的通知，通知會張貼於樓宇的顯眼部分，並提醒業主/佔用人在進行維修期間，必須把有關處所單位的窗及門鎖上。此外，政府承建商於設計棚架時會盡量減少棚架的進出口，並於每次外牆維修工作完成後，棚架的進出口會被移除，以減低賊人經棚架進入單位爆竊的風險，承建商每月須提交兩次地盤日誌，記錄地盤工人的姓名及地盤進度。