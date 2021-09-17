服務18載數碼港郵局下月光榮退役　另設自助郵務中心應付需求

現時南區共設有8間郵政局，為市民提供郵政服務；當中數碼港郵政局屬區內小型郵政局，服務對象主要為鄰近居民及附近工作人士。南區區議員司馬文指出，近日香港郵政宣布，由於未能續簽租約，自2003年起投入服務的數碼港郵局將於本年10月17日關閉，但會加設一個街道郵箱及「自助郵務中心」，以供居民投寄及領取郵件。



數碼港郵局交易量較其他同類郵局少三成

根據資料文件顯示，現時位於南區的郵政局分別有薄扶林郵政局、數碼港郵政局、華富郵政局、香港仔郵政局、鴨脷洲郵政局、利東郵政局、淺水灣郵政局及赤柱郵政局。日前香港郵政宣布，收到數碼港郵政局業主的通知，其租約於本年十月31日屆滿後將不獲續租，並要求該局搬遷往位於另一商埸（數碼廣場）三樓的指定鋪位。鑑於該局服務範圍與區內薄扶林郵政局和華富郵政局重疊，而搬遷及重置費用一般涉及數百萬元，香港郵政遂決定於下月17日關閉數碼港郵政局，並在數碼港3座A區辦公大樓地下設置「自助郵務中心」，大樓外亦會加設一個街道郵箱。

香港郵政在文件中表示，在2020至2021年度，數碼港郵政局每日的平均交易量只有150 宗，遠低於同規模小型郵政局的交易量超過3成。而根據記錄，該局約八成交易為投寄郵件、領取郵件及購買郵票或郵資標籤，而繳付賬單則佔一成多；認為設置「自助郵務中心」可安排確保公共資源得以妥善及有效運用之餘，亦可方便市民以較彈性時間投寄信件或小郵包及領取郵件，該署相信新設的「自助郵務中心」，加上區內郵政設施，足以應付居民對郵政服務需求。