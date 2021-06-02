香港仔街市11月關閉翻新　續約檔主憂難以負擔高昂租金

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-02 21:19

2018年，政府預留20億推行為期10年的街市現代化計劃。當中，啟用近40年的香港仔街市亦包括在內，街市將會在11月1日關閉，進行為期14個月的翻新工程。街市檔主最遲在10月31日便要暫時遷出。 據在場檔主透露，現時將會有一半檔主選擇結業，翻新後不回遷，原因是大多年事已高，另外一半檔主則選擇續約留下。有續約檔主表明對前路感到擔憂，害怕不能負擔翻新後的昂貴租金，最終也需要結業收場。區議員認為街市有翻新的必要性，惟日後租金走向需要密切觀察。

香港仔街市位於香港市政大廈旁，1983年落成，現已服務區內街坊38年。（曾鳳婷攝）

香港仔街市位於香港市政大廈旁，在1983年落成，現已服務區內街坊38年。香港仔街市樓高三層，每層均沒有冷氣。地下主要售賣濕貨，如海鮮、蔬果、鮮花等，二樓和三樓售賣家禽（雞）、肉類及乾貨如雜貨、王器和衣物等，有部分位置為熟食中心，而二樓的閣樓同樣是以賣乾貨為主。據悉，所有檔主須在10月31日前遷出配合翻新工程。選擇結業檔主將會獲得27個月的租金作賠償，而續約檔主則可在翻新後優先抽籤，部分檔主更能在翻新期間暫時遷到同區其他街市空置檔位繼續營業。

翻查文件，香港仔街市全面翻新工程範圍主要包括加裝空調系統、重整街市和熟食中心佈局、擴大攤檔和通道、增加公共空間和座位、提升無障礙設施和翻新街市主外牆等，預計今年動工，街市需全面關閉14個月，以進行翻新工程。現時，香港仔街市已出租319個攤檔，當中146個為非食物類乾貨，大部分攤檔平均面積只有約2平方米。按初步規劃，翻新後的街市會提供約160個攤檔，面積會按攤檔種類增加6.75至15平方米不等。

續約檔主嘆租金翻倍增長

50多歲的呂小姐在街市經營時裝店25年，並決定留下待翻新後續約。她認為，現時街市於夏天因沒有冷氣而變得焗促，理解有翻新的需要。但呂小姐同時擔心翻新後的租金高昂，無力負擔。呂小姐坦言，決定續約是希望維持生計，「其實都係為生計，做住先。我喺𠵱度做咗好耐。𠵱家要我出返去搵工，我都唔知可以都咩，我年紀都唔細」。

據她所知，翻新後獲分配的舖位面積變大，環境更佳，惟租金則會翻倍增長。她大嘆租金太貴，形容是「離地」，「𠵱家三千幾蚊租，以後要萬幾」。呂小姐指，街市本來以售賣民生用品為主，定價不能太貴，難以在貴租下生存，「我𠵱家都係諗住試吓做，都會想政府可以傾下啲租金，因為真係貴。如果到時做唔住，都要離場」。

在街市熟食中心經營食店8年的陳先生則認為，現時方案是讓他們「硬食」。他解釋，因外面地方租金昂貴，難以做生意，故考慮留下，但他同時對政府提出在翻新後以市價七折出租予舊檔主的說法感到質疑，「你話市價7折，邊度市價先，附近？定中環？定咩地段？（價錢）可以好唔同」。他對政府的租金計算方式存疑，認為在這方面缺乏透明度。

林先生又提到，熟食中心的位置在街市上層，本來人流偏少，現時打算先「試水溫」，希望日後街市由政府自行管理，「好怕外判，怕判咗出去，啲租仲貴啲。被外判商私有化咗，到時就一刀切，連傾都冇得傾」。

離場老檔主不捨街市社交生活圈

由田灣搬到香港仔街市經營水果及雜貨店的吳婆婆則決定離場，71歲的她形容自己年事已高，加上目前依靠熟客為主，生意其實不算好。她對即將離開街市也感到不捨，坦言這裏是她的社交圈子，每天和街坊說一句早晨，也是她持續開舖的動力。

在街市翻新後，一些舊有規矩也有所改變，以往水果店能混合雜貨店一同經營，日後卻限定只能經營一種店舖。吳婆婆相信，若選擇留下，屆時的收入只會更少，故堅決離場。對於政府提供的特惠金，她對計算方法亦感到質疑，指由於過往檔位不時有減租，而優惠特惠金是以貼近最低租金計算，她希望政府能以正常租金作準。

區議員：街市老化嚴重 有翻新必要性

南區香港仔區議員黃銳熺表示，街市的翻新工程絕對有必要性。由於街市已啟用38年，不少設置已嚴重老化，間隔、通道和環境都需要改善，「電梯基本上一星期壞兩日」，認為翻新能整體改變店舖檔主和顧客的使用感受。據他所知，現時約有一半檔主選擇離場，另一半則會留下，但食環至今未有透露實際數字。

至於安置檔主方面，黃銳熺指，選擇結業的檔主將會獲得27個月租金賠償，而續約檔主在翻新後能優先抽籤。翻新期間，檔主有三個方式度過中空期，包括待翻新後才重新營業、被臨時安置在其他同區街市（例如漁光道、田灣及鴨脷洲街市）空置的檔位，或自行租用附近街邊檔位營業。

黃銳熺認為，這些安置方案均有利弊，檔主被臨時安置在其他南區街市檔位，雖能繼續營業，但附近街市大多未如香港仔街市旺場，收入可能大不如前，而其他街市的空置檔位亦有限，只能有限度地安置部分檔主。街邊檔則尤如「露天街市」，黃銳熺憂會加劇區內的阻街及衞生問題。

街市翻新後，檔主最擔心是租金問題。黃銳熺表示，檔位由政府部門估價，舊有檔主在中標後，能以七成折扣租回店舖，惟當中估價的詳情則未有透露，他認為日後租金走向需要密切觀察。

此外，他表示街市首年可豁免冷氣費，一年後的相關費用便會重新落在檔主身上，故除了租金外，其他費用亦會令檔主的整體支出上升。黃銳熺同時對翻新後的街市人流和生意感到擔憂，「重開之後，無人可以擔保會同以前一樣旺場，呢方面嘅未知都好令人擔心」。