清拆石籬中轉屋｜71戶跨區遷屯門中轉屋　關注組質疑房署欠公允

政府明年底前將清空葵青石籬中轉屋所有住戶作清拆重建，最新數字顯示受影響329戶當中，尚有21戶未完成登記手續，另有71戶安排遷往屯門寶田中轉屋，對於有區議員質疑跨區安置做法有異過往，房署解釋現有政策述明若中轉屋住戶仍未符合上樓資格的階段，將安置入住其他中轉房屋，若個別住戶有特殊理由可申請「體恤安置」提早上樓，惟關注組反駁目前接觸的個案中，無一戶成功申請原區安置，促請房署解釋。



尚有21戶未完成登記

葵青區議會房屋事務委員會明日（4日）將討論石籬中轉屋清拆重建事宜，林紹輝議員關注現時尚有多少住戶尚未進行重建登記的數目及原因，而房署安排未符合上樓資格的租戶遷往寶田中轉房屋，有關安排屬跨區安置，要求房署解釋過往有否同類跨區安置的案例，以及會否考慮使用行政決定，一次過安排受影響居民全部直接上樓。

房屋署引述最新數字，目前符合三個類別上樓的登記住戶，包括早年政策入住石籬中轉屋時獲豁免全面經濟審查、清拆前已符合上公屋資格，以及透過房委會「提前配屋計劃」下符合清空日期前提前上樓的租戶，共合有237戶，尚有17戶因疫情、持證人或家庭成員未能回港辦理登記手續、住戶正辦理離婚及正於監獄內服刑等因素未能接受登記，房署租約事務管理處的重建組職員已與其中10戶的家庭成員保持聯繫，待持證人或家庭成員盡快完成相關手續。

房屋署指，過去在清拆公屋用作公營房屋發展用途時有部分清拆戶獲編配其他地區的公屋，清拆中轉房屋時則視乎清拆戶於申請公屋時所選擇的地區，跨區編配公屋情況十分普遍，登言人指房委會97年通過的政策，中轉房屋住戶的公屋申請如在「提前配屋計劃」下仍未到達詳細資格審查階段，在清拆時將獲安置入住其他中轉房屋。

房署稱沿用現有政策進行安置

房屋署又稱如個別住戶具有健康或社會因素的特殊理由，會按現行機制轉介予社會福利署尋求協助，社署會為每宗個案進行評估，並為合資格人士向房屋署推薦「體恤安置」申請，以提早獲配公屋。

石籬中轉屋居民關注組代表表示，房署一直將79個受清拆重建影響而需遷往寶田中轉房屋的住戶，與符合上樓資格的住戶作比較，但他們的處境實則與受巿區重建或清拆寮屋的居民一樣，後者可按既有政策獲安排上樓，石籬中轉屋住戶則被排拒在外，做法不公平。

代表又指，房署聲稱個別住戶可透過社工申請「體恤安置」，提早獲配公屋，但根據他們接觸的個案，有離異女住戶因患罕見病的女兒居住葵青區，申請原區安置以便照顧，反遭社工建議申請單人租金津貼遷出另租私樓單位，亦有曾中風的男住戶同樣申請原區安置遭拒，「十多個個案轉介過去， 未聽聞過有人成功。」促請房署以體恤角度安排全部受影響居民上樓。